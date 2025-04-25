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В Украине погиб воевавший на стороне РФ сын замдиректора ЦРУ

© Deutsche Welle 25 апреля, 2025 17:36

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21-летний Майкл Глосс бросил колледж и отправился путешествовать по миру. Оказавшись в Москве, он подписал контракт с Минобороны и уехал воевать.

В Украине погиб сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джулиан Глосс, 21-летний американец Майкл Глосс, подписавший контракт с Минобороны РФ, пишет издание "Важные истории" в пятницу, 25 апреля.

Майкл Глосс - сын американских военных. Джулиан Галлина Глосс окончила Военно-морскую академию США, в 90-х стала первой женщиной-командующей курсантского состава академии. После 30 лет работы в сфере разведки, в феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец Глосса - Ларри Глосс - ветеран Военно-морских сил США, он возглавляет структуру, создающую программное обеспечение, в том числе для правительства США и Пентагона.

Во время учебы в колледже Майкл Глосс был активным участником протестов в защиту климата и за права женщин. Молодой человек не окончил колледж и отправился путешествовать по миру в 2023 году. Во время путешествий он стал членом так называемой "Радужной семьи" - объединения, которое называет себя "крупнейшей неполитической неконфессиональной неорганизацией единомышленников на планете". В ней участвуют "разные слои маргинальной культуры: байкеры, фанатики Иисуса, программисты, голые йоги и панки из сточных канав", описывал объединение журнал Vice. Майкл также работал волонтером в Турции после землетрясения 2023 года.

Знакомый Майкла рассказал "Важным историям", что молодой человек начал увлекаться теориями заговора, часто говорил о "гегемонии Запада" и своей ненависти к Америке. "Обычно он смотрел видео о Палестине. Он был очень зол на Америку. Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США. Но по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора", - рассказывает знакомый Глосса.

В Москве Глосс подписал контракт с Минобороны РФ

В августе 2023 года Глосс приехал в Россию через Грузию. После путешествий по России, когда приближался срок окончания его визы, Майкл, вероятно, "записался добровольцем" на войну в Украине. Его имя появилась в одной из московских баз данных, где адресом был указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а "квартирой" - кабинет медосвидетельствования под номером 302, выяснили "Важные истории". Этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву заключать контракт с Минобороны РФ и уезжали воевать в Украину, отмечает издание.

"Важные истории" нашли Майкла на фотографиях и видео в соцсетях из тренировочного центра Минобороны "Авангард" в Подмосковье. Через две недели тренировок в "Авангарде", не позже 23 сентября, Майкла в группы, состоявшей в основном из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть, пишут "Важные истории" со ссылкой на видео, которое опубликовал его сослуживец из Непала. По фотографиям Майкла в соцсетях издание установило, что он находился в составе 137-го полка ВДВ (в/ч 41450) в Рязани.

В чате "Радужной семьи" Глосс рассказал, что "работает в России", пытаясь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке. В декабре 2023 года Глосс уехал на фронт, рассказал его сослуживец. В конце марта его 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции. Майкл погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Похороны Майкла в США прошли 21 декабря 2024 года.

 

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