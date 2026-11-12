«За Латвию нужно бороться не только на поле боя, но и за её право на существование!» — написала в Facebook автор фото Лиене Рийкуре. Она напомнила о людях, завоевавших независимость страны, и подчеркнула, что юридическое существование Латвийской Республики не прерывалось и во время оккупации.

По мнению автора публикации, почитание борцов за свободу должно сопровождаться продолжением их дела — защитой правовой непрерывности государства и права его граждан на самоопределение.