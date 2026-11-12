По словам Кулбергса, это одна из главных проблем, в том числе при обсуждении следующего бюджета Европейского союза. Общество не поддерживает увеличение расходов на безопасность, поскольку это означает сокращение финансирования других приоритетных направлений.
Латвия уже инвестирует в укрепление безопасности, и, по мнению премьера, жители страны понимают необходимость таких расходов.
«Другие страны должны последовать этому примеру. Однако существует несоответствие между тем, что действительно необходимо, и тем, как это воспринимают люди», — отметил Кулбергс.
Как сообщалось ранее, в четверг в Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества, а в пятницу состоится неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС. Об этом свидетельствует рабочий график премьер-министра.
Одной из главных тем обсуждения станет многолетний бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы.
Ранее Кулбергс заявлял, что основными приоритетами Латвии при формировании нового бюджета ЕС являются достаточное финансирование безопасности и обороны, выделение дополнительных средств Латвии как государству, расположенному на восточной границе Евросоюза, а также выравнивание прямых сельскохозяйственных выплат.
Кроме того, Латвия заинтересована в финансировании транспортной связанности ЕС и военной мобильности, в том числе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica.
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