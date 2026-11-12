Как сообщалось ранее, в четверг в Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества, а в пятницу состоится неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС. Об этом свидетельствует рабочий график премьер-министра.

Одной из главных тем обсуждения станет многолетний бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы.

Ранее Кулбергс заявлял, что основными приоритетами Латвии при формировании нового бюджета ЕС являются достаточное финансирование безопасности и обороны, выделение дополнительных средств Латвии как государству, расположенному на восточной границе Евросоюза, а также выравнивание прямых сельскохозяйственных выплат.