Для вида, у которого самки размножаются лишь раз в два-три года, даже несколько выживших животных имеют значение. Теперь исследователи рассчитывают расширять восстановление местообитаний и программу выпусков.

Отметим, что змеи, о которых идёт речь, ядовиты и могут быть опасны для человека. У широкоголовой змеи (Hoplocephalus bungaroides) яд содержит токсины, воздействующие на нервную систему и кровь. По данным специалистов Мельбурнского университета, укус может вызвать тяжёлое отравление, однако смертельных случаев, приписываемых именно этому виду, не зарегистрировано.