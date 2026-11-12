Камни для этих рептилий — не просто декорация. Днём змеи прячутся под ними, используют накопленное тепло и находят там мелких ящериц, которыми питаются. Когда природные камни увозят для оформления садов, животные теряют и укрытие, и кормовую базу.
Команда профессора Джонатана Уэбба вместе с Aussie Ark использовала конструкции, имитирующие размеры щелей и тепловые свойства настоящих камней. Молодых змей заселили туда в мае, а затем регулярно проверяли.
Для вида, у которого самки размножаются лишь раз в два-три года, даже несколько выживших животных имеют значение. Теперь исследователи рассчитывают расширять восстановление местообитаний и программу выпусков.
Отметим, что змеи, о которых идёт речь, ядовиты и могут быть опасны для человека. У широкоголовой змеи (Hoplocephalus bungaroides) яд содержит токсины, воздействующие на нервную систему и кровь. По данным специалистов Мельбурнского университета, укус может вызвать тяжёлое отравление, однако смертельных случаев, приписываемых именно этому виду, не зарегистрировано.
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