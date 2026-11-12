У получивших терапию мышей сердце перекачивало за одно сокращение примерно на 10% больше крови, чем у животных из контрольной группы. Улучшение сохранялось и при проверке через 12 недель.

На следующем этапе исследований систему проверят на сердце более крупного животного. Но первый результат уже обнадёживает: повреждённую мышцу удалось подтолкнуть к ремонту.