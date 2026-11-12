После инфаркта часть клеток сердечной мышцы погибает, а взрослое сердце плохо восполняет эту потерю. Исследователи ввели мРНК, которая временно запускает выработку двух белков — Myc и Cyclin T1. Они побуждают клетки снова делиться.
У получивших терапию мышей сердце перекачивало за одно сокращение примерно на 10% больше крови, чем у животных из контрольной группы. Улучшение сохранялось и при проверке через 12 недель.
На следующем этапе исследований систему проверят на сердце более крупного животного. Но первый результат уже обнадёживает: повреждённую мышцу удалось подтолкнуть к ремонту.
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