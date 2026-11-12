Поводом для публикации стала совместная пресс-конференция государственного контролёра Эдгарса Корчагинса, премьер-министра Андриса Кулбергса и президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. Все трое согласились с необходимостью пересмотреть действующую модель управления государственными предприятиями.
Корчагинс признал, что практически каждая проверка госпредприятий выявляет недостатки. По его мнению, систему необходимо менять с самых основ. Однако Латковскис убеждён, что начинать следует не с перестановки ведомств, а с людей, которые годами занимают руководящие посты.
Главным объектом его критики стал Балтийский институт корпоративного управления, латвийское направление которого возглавляет Андрис Графс.
«Можно даже сказать, что с 2016 года ни один высокопоставленный работник государственного управления (на должность которого проводится открытый конкурс) не мог занять этот пост без печати „конторы Графса“: годен. Допущен к работе в государственном управлении. Вечно верен корпоративному цеху (номенклатуре)», — пишет Латковскис.
Публицист напоминает, что Графс ранее состоял в партии «Единство» и в 2011 году баллотировался от неё в Сейм, но избран не был. По мнению автора, вокруг института постепенно сформировалась сеть профессиональных и личных связей, позволяющая её участникам сохранять влияние и переходить с одной руководящей должности на другую.
«Цель и задача Графса и его института сейчас не столько политическая, сколько организационная: создать и укрепить сеть (в некотором смысле „ложу“), члены которой будут связаны корпоративными узами и взаимно обеспечивать друг другу вечное благополучие», — утверждает публицист.
Латковскис ссылается на правила Кабинета министров № 20 от 7 января 2020 года, предусматривающие участие независимых экспертов в комиссиях по отбору руководителей государственных предприятий. При этом законодательство не закрепляет обязательного участия именно института Графса.
Автор считает, что существующая система позволяет руководителям, допустившим серьёзные ошибки, получать новые должности в других государственных или общественных структурах. В качестве примеров он приводит кадровые переходы в больницах, энергетических предприятиях, регулирующих органах и спортивных организациях.
Наиболее радикальная часть его предложения касается своеобразной люстрации. Латковскис предлагает временно отстранить от государственного управления людей, получивших должности при содействии института Графса.
«Если руководитель имел связи с институтом Графса, это означает, что такому человеку как минимум на пять лет должен быть закрыт или хотя бы ограничен доступ к должностям в государственном управлении», — пишет автор.
Он сравнивает такую меру с ограничениями, введёнными после восстановления независимости Латвии в отношении представителей прежней коммунистической номенклатуры.
Латковскис признаёт, что масштабная замена руководителей может первоначально снизить профессиональный уровень государственного аппарата. Однако он убеждён, что без разрушения сложившихся корпоративных связей реальные перемены невозможны.
При этом обвинения в существовании замкнутой системы взаимного покровительства остаются оценками публициста, а не установленными результатами официального расследования. Ни правительство, ни Государственный контроль не предлагали вводить пятилетний запрет на работу для людей, связанных с институтом Графса.
По убеждению Латковскиса, именно радикальное обновление кадров, а не очередная перестановка чиновников и перераспределение полномочий, могло бы стать настоящей реформой государственного управления.
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