«Можно даже сказать, что с 2016 года ни один высокопоставленный работник государственного управления (на должность которого проводится открытый конкурс) не мог занять этот пост без печати „конторы Графса“: годен. Допущен к работе в государственном управлении. Вечно верен корпоративному цеху (номенклатуре)», — пишет Латковскис.

Публицист напоминает, что Графс ранее состоял в партии «Единство» и в 2011 году баллотировался от неё в Сейм, но избран не был. По мнению автора, вокруг института постепенно сформировалась сеть профессиональных и личных связей, позволяющая её участникам сохранять влияние и переходить с одной руководящей должности на другую.

«Цель и задача Графса и его института сейчас не столько политическая, сколько организационная: создать и укрепить сеть (в некотором смысле „ложу“), члены которой будут связаны корпоративными узами и взаимно обеспечивать друг другу вечное благополучие», — утверждает публицист.