«Меня удивило не само решение, а текст судебного постановления, в котором судьи Латвийской Республики обосновывают своё решение искажённой интерпретацией истории. Они не упоминают, что Латвия была оккупирована, а вместо этого утверждают, что в советское время происходила внутренняя миграция в пределах одного государства. При этом полностью игнорируется тот факт, что латышский язык уже давно закреплён в законах и Сатверсме как единственный государственный язык, однако упомянутый человек за все годы независимости, проживая в Латвии, так и не счёл необходимым его выучить».
Юрист Елизавета Кривцова нашла это дело и поделилась его подробностями у себя на ФБ.
«Административный суд встал на сторону семьи в деле о ВНЖ. На время рассмотрения дела суд вернул женщине ВНЖ ради её приемных детей, — пишет она. — Суть дела такова, что для того, чтобы быть приемным родителем в Латвии гражданин другой страны должен иметь ВНЖ. Немолодая женщина семь лет воспитывала двух приемных детей, но попала под массовое аннулирование ВНЖ и за четыре года не смогла сдать латышский.
В результате сиротский суд был вынужден забрать детей из семьи. Плачут дети, плачут родители. Но министр непреклонен: знание латышского важнее семейных отношений — пусть найдут детям семью получше и вообще заявительница не может служить примером для детей в латвийском обществе. Я не шучу, я цитирую позицию министра в суде. Суд встал на сторону заявительницы и постановил очевидное, что семейная жизнь и забота о детях не исчерпывается знанием госязыка.
Про юридическую сторону дела тут нечего комментировать. Суд прав. Но есть вопросы к министру.
Во-первых, почему министр считает уместным публично давить на суд за его решение? Министр – это исполнительная власть и он подконтролен суду.
Во-вторых, министру не нравится, что право на защиту семейной жизни имеет тот же ранг, что и защита госязыка. Так в этом и состоит суть правового государства – права человека стоят на одном уровне с интересами государства, более того они и есть интерес государства.
В-третьих, моральная сторона вопроса. Мне одной кажется, что защита семейных ценностей, за которые в других контекстах так ратует министр, предполагает, что никакие идеологические мотивы не могут быть основанием для разлучения семьи?»
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