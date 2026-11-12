Юрист Елизавета Кривцова нашла это дело и поделилась его подробностями у себя на ФБ.

«Административный суд встал на сторону семьи в деле о ВНЖ. На время рассмотрения дела суд вернул женщине ВНЖ ради её приемных детей, — пишет она. — Суть дела такова, что для того, чтобы быть приемным родителем в Латвии гражданин другой страны должен иметь ВНЖ. Немолодая женщина семь лет воспитывала двух приемных детей, но попала под массовое аннулирование ВНЖ и за четыре года не смогла сдать латышский.