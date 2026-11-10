Ещё вчера после второго раунда переговоров с партиями Кулбергс не внёс ясности в вопрос о составе будущей коалиции. По его словам, прозвучавшим в понедельник, переговоры с потенциальными партнёрами должны продолжиться, возможно, уже после государственных праздников. Пока никаких новых официальных переговоров между Кулбергсом, «Объединённым списком» и другими партиями не объявлено.
После сегодняшнего заседания правительства Кулбергс признал в беседе с журналистами, что во вторник, возможно, состоялось последнее заседание его «технического правительства».
На вопрос, означает ли это, что в переговорах о формировании нового правительства достигнут существенный прогресс и Кабинет министров удастся сформировать до 18 ноября, Кулбергс ответил, что это будет непростой задачей. В том числе потому, что в четверг и пятницу он будет находиться в Ирландии, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече глав государств и правительств Европейского союза.
«Тем не менее я не теряю надежды и думаю, что у нас может появиться возможность [сформировать новое правительство]. Возможен и вариант, при котором весь состав уже будет назван, но окончательно утвердить его в Сейме ещё не удастся», — заявил Кулбергс.
Он признал, что уже предложил конкретным людям занять министерские должности, однако не раскрыл, кому именно и какие посты.
Между тем, как сообщает Латвийское телевидение (LTV), в настоящее время «Объединённый список» ведёт активные переговоры о формировании нового правительства только с Национальным объединением (NA).
Представители «Прогрессивных» и «Нового Единства» (JV) пока не приглашены на следующий раунд переговоров. Это подтвердили руководители обеих партий.
Ещё в понедельник после встреч с «Новым Единством», «Прогрессивными» и Национальным объединением Кулбергс раскритиковал первые две партии, заявив, что они недостаточно подготовились к переговорам и не предложили достаточно конкретных мер экономии бюджетных средств.
При этом Национальное объединение он выделил как партнёра, хорошо подготовившегося к переговорам о формировании правительства и представившего целый ряд конкретных предложений как в экономической сфере, так и по государственным приоритетам.
LTV отмечает, что в правительстве, сформированном AS и NA, пост министра внутренних дел может сохранить Янис Домбрава. При этом Национальное объединение также хотело бы претендовать на руководство одним из министерств экономического блока и Министерством культуры.
Кроме того, NA намерено подробно согласовать условия сотрудничества с AS, чтобы уменьшить вероятность того, что по принципиально важным для Национального объединения вопросам его позиция будет отклонена голосами партнёра по коалиции совместно с оппозицией.
Более активные переговоры о формировании правительства могут возобновиться в конце недели, когда Кулбергс вернётся из Дублина.
Коалиция «Объединённого списка» и Национального объединения располагала бы 51 голосом в Сейме, то есть имела бы лишь минимальное большинство.
Впрочем, поддержку даже такой коалиции ранее обещал лидер партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнарс Шлесерс, чья политическая сила располагает 17 депутатскими мандатами.
Как сообщалось ранее, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после начала работы Сейма 15-го созыва поручил Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство.
Ранее Кулбергс выражал надежду представить модель нового Кабинета министров к середине ноября.
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