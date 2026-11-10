После сегодняшнего заседания правительства Кулбергс признал в беседе с журналистами, что во вторник, возможно, состоялось последнее заседание его «технического правительства».

На вопрос, означает ли это, что в переговорах о формировании нового правительства достигнут существенный прогресс и Кабинет министров удастся сформировать до 18 ноября, Кулбергс ответил, что это будет непростой задачей. В том числе потому, что в четверг и пятницу он будет находиться в Ирландии, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече глав государств и правительств Европейского союза.