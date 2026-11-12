По приблизительной оценке, на снимке может находиться около 160–250 килограммов овощей. Их суммарная стоимость по розничным ценам составляет ориентировочно 100–150 евро, а по ценам производителей может быть ещё ниже. Таким образом, заявленные организаторами несколько тонн по представленным фотографиям подтвердить невозможно.
Причиной протеста стал объявленный Рижским самоуправлением конкурс на обеспечение питанием 27 учебных заведений общей стоимостью 26,8 миллиона евро. Условия закупки допускают поставку отдельных продуктов с расстояния до 300 километров от границы Риги. По мнению фермеров, это открывает дорогу продукции из соседних государств и третьих стран, происхождение и качество которой латвийским контролирующим органам сложнее проверить.
Член правления «Крестьянского сейма» Мартиньш Тронс считает, что столичные власти оказывают отечественным производителям медвежью услугу. На словах политики обещают поддерживать местных фермеров и обеспечивать детей качественной латвийской едой, однако условия закупок не гарантируют, что именно эта продукция попадёт в школьные столовые.
Особое раздражение сельхозпроизводителей вызывает тот факт, что соседние страны, по словам Тронса, фактически закрыли для латвийских фермеров доступ к собственным закупкам школьного питания, одновременно поддерживая местных производителей.
Организация утверждает, что неоднократно обращалась к Рижской думе с требованием остановить спорный конкурс, но реакции не последовало. Между тем впереди ещё более масштабная закупка питания для 101 образовательного учреждения.
Высыпанные возле думы овощи, по замыслу организаторов, символизируют урожай латвийских хозяйств, который не попадает на тарелки школьников. Фермеры убеждены, что при выборе поставщиков решающую роль по-прежнему играет самая низкая цена, тогда как требования к происхождению, свежести и качеству продуктов зачастую остаются лишь на бумаге.
Ситуацию осложняют изменения законодательства о публичных закупках, вступившие в силу в начале лета. По оценке «Крестьянского сейма», отмена прежних требований к зелёным закупкам увеличила риск вытеснения местных, в том числе экологических, производителей.
Министерство земледелия сейчас разрабатывает рекомендации по устойчивым закупкам продовольствия, однако обязательной силы они пока иметь не будут. Принятие соответствующих правительственных правил задерживается.
Тронс подчёркивает, что фермеры устали от многолетних обещаний поддержки отечественного сельского хозяйства. Они требуют прозрачных условий закупок, реального контроля поставок и предсказуемых возможностей сотрудничества. Если ситуация не изменится, аграрии готовы продолжить протестные акции.
У овощного протеста нашлась и практическая сторона. Если депутаты Рижской думы не пожелают принять столь своеобразный «подарок», организаторы предлагают жителям столицы бесплатно забрать овощи для собственных нужд.
Общество «Крестьянский сейм» объединяет около 800 хозяйств, обрабатывающих более 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и обеспечивающих работой свыше 6000 человек.
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