Причиной протеста стал объявленный Рижским самоуправлением конкурс на обеспечение питанием 27 учебных заведений общей стоимостью 26,8 миллиона евро. Условия закупки допускают поставку отдельных продуктов с расстояния до 300 километров от границы Риги. По мнению фермеров, это открывает дорогу продукции из соседних государств и третьих стран, происхождение и качество которой латвийским контролирующим органам сложнее проверить.

Член правления «Крестьянского сейма» Мартиньш Тронс считает, что столичные власти оказывают отечественным производителям медвежью услугу. На словах политики обещают поддерживать местных фермеров и обеспечивать детей качественной латвийской едой, однако условия закупок не гарантируют, что именно эта продукция попадёт в школьные столовые.