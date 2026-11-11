Мазинда пока держится рядом с мамой Фахари, но с каждым днём становится увереннее. По словам смотрителей, он любопытен, охотно изучает окружающее пространство и ещё учится управляться со своими большими ногами.

Имя выбрали с историей: так звали первого белого носорога, родившегося в Европе. Это произошло в том же зоопарке в 1971 году. Нынешний Мазинда стал уже 61-м детёнышем южного белого носорога, появившимся здесь на свет.