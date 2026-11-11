При этом полностью игнорируется тот факт, что латышский язык уже давно закреплён в законах и Сатверсме как единственный государственный язык, однако упомянутый человек за все годы независимости, проживая в Латвии, так и не счёл необходимым его выучить».

Ситуацию в своем ФБ прокомментировал юрист Алексей Димитров: «Похоже, министр внутренних дел начинает ставить под сомнение решения судебной власти. Часть вторая статьи 11 закона «О судебной власти»: «Не допускаются какие-либо ограничения отправления правосудия, давление, воздействие, влияние, прямые или косвенные угрозы, а также любое иное противоправное вмешательство в отправление правосудия, независимо от того, с какой целью и под каким предлогом это осуществляется».