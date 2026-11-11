Глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила, что Россия уже отправляет похищенных украинских детей воевать против их родной страны. Об этом она заявила в среду, 11 ноября, в Брюсселе на дебатах в Европарламенте о принудительно вывезенных в Россию украинских детях и детях, живущих на оккупированных территориях Украины.
«Ситуация приняла чудовищный и извращенный оборот: Россия, вероятно, теперь отправляет похищенных украинских детей обратно, чтобы они воевали против Украины», — сказала Каллас.
В своем выступлении она рассказала о Луке, одном из 13 детей и подростков, вернувшихся в Украину несколькими днями ранее. По ее словам, ему только исполнилось 18 лет, и он получил повестку в российскую армию. Всего, по данным, которые Каллас привела на дебатах, Россия незаконно депортировала более 20 500 украинских детей. По состоянию на ноябрь удалось вернуть 2790 украинских детей, сообщила она.
Каллас призвала включить возвращение детей в мирное соглашение
Глава европейской дипломатии заявила, что будущее соглашение о прекращении войны РФ против Украины должно предусматривать возвращение каждого украинского ребенка к родителям. Она призвала Россию немедленно обеспечить детям безопасную и регулярную связь с родителями, родственниками или законными опекунами. Каллас также призвала Москву содействовать созданию гуманитарных коридоров, принять меры для воссоединения семей и предоставить ООН, ЮНИСЕФ и Международному комитету Красного Креста доступ к местам, где удерживают украинских детей.
Верховная представительница ЕС по иностранным делам напомнила, что Евросоюз ввел санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей. В санкционный список также внесен международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР, где, по словам Каллас, также обнаружили украинских детей.
Европарламент проголосует по резолюции 12 ноября
На дебатах выступили представители восьми фракций Европарламента. В выступлениях прозвучал общий призыв вернуть вывезенных украинских детей, а среди предложенных мер были расширение санкций и активизация дипломатических усилий Евросоюза.
В четверг, 12 ноября, Европарламент проголосует по резолюции об украинских детях, принудительно вывезенных в Россию или живущих на оккупированных Россией территориях Украины.
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