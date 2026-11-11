«Ситуация приняла чудовищный и извращенный оборот: Россия, вероятно, теперь отправляет похищенных украинских детей обратно, чтобы они воевали против Украины», — сказала Каллас.

В своем выступлении она рассказала о Луке, одном из 13 детей и подростков, вернувшихся в Украину несколькими днями ранее. По ее словам, ему только исполнилось 18 лет, и он получил повестку в российскую армию. Всего, по данным, которые Каллас привела на дебатах, Россия незаконно депортировала более 20 500 украинских детей. По состоянию на ноябрь удалось вернуть 2790 украинских детей, сообщила она.