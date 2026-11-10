Правительство решило выделить 5 984 690 евро на ускорение поставок и увеличение количества сборных мостовых пролётных конструкций для государственных материальных резервов. Их поставка запланирована на 2027 год.
Кроме того, Кабинет министров концептуально поддержал передачу сборных мостовых конструкций в безвозмездное пользование Рижскому самоуправлению в качестве одного из решений для обеспечения транспортного сообщения во время реконструкции Вантового моста.
Такой вариант будет возможен при условии, что самоуправление подтвердит техническую пригодность конструкций для предполагаемого использования и самостоятельно покроет все связанные с этим расходы.
При этом конструкции сохранят статус государственных материальных резервов. Это означает, что они должны оставаться доступными для государственных нужд и подлежать немедленному возврату по требованию Министерства сообщения. Предложенное решение предусматривает ускорение поставок в рамках уже заключённого договора государственного предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC, «Латвийские государственные дороги»).
Планируется, что в 2027 году государственные материальные резервы пополнятся как первоначально предусмотренными, так и дополнительными мостовыми конструкциями.
Предварительно речь идёт о 12 комплектах сборных мостов с длиной пролёта 45 метров. Ответственность за организацию поставок и реализацию проекта возложена на LVC.
В Министерстве сообщения отмечают, что дополнительные мостовые конструкции существенно укрепят способность государства оперативно восстанавливать транспортное сообщение в чрезвычайных ситуациях, при повреждении инфраструктуры в результате стихийных бедствий и других угрозах, требующих быстрого восстановления дорог.
Временный мост может помочь избежать пробок во время ремонта Вантового моста
Как сообщалось ранее, сборные мостовые конструкции необходимы в том числе для строительства временного моста на период ремонта Вантового моста в Риге.
В конце октября на дискуссии, организованной Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK), мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») заявил, что начало реконструкции Вантового моста может быть перенесено на три–шесть месяцев — с четвёртого квартала 2027 года на середину 2028 года.
По словам мэра, такой перенос возможен, если к тому времени не удастся найти и внедрить оптимальные решения по реорганизации дорожного движения. В настоящее время параллельно рассматриваются несколько вариантов, включая перепроектирование перекрёстков для увеличения их пропускной способности и строительство временного моста, который позволил бы частично решить проблему пробок во время ремонта.
Директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш сообщил, что пока начало ремонтных работ на Вантовом мосту запланировано на конец 2027 года, а завершение — на 2030 год.
На первом и втором этапах реконструкции существенных ограничений движения не ожидается, поскольку работы будут проводиться на набережной Даугавы и улице Кришьяня Валдемара.
На третьем этапе, когда начнётся капитальный ремонт самого моста, планируется оставить по одной полосе движения в каждом направлении.
Исключением станет период замены вант, когда работы предполагается проводить по ночам и в выходные дни.
Каулиньш пояснил, что в районе Вантового моста расположены 20 регулируемых перекрёстков. Сейчас специалисты изучают возможности увеличения их пропускной способности, чтобы перенаправить транспортные потоки в обход моста.
Среди рассматриваемых решений — создание дополнительных полос движения, изменение схем поворотов и корректировка интервалов работы светофоров. По словам Каулиньша, начало ремонта непосредственно самого Вантового моста можно без особых проблем перенести на второй квартал 2028 года.
Это возможно благодаря тому, что весь проект реконструкции разделён на три отдельных строительных проекта, для каждого из которых выдано собственное разрешение на строительство. Таким образом, каждый этап можно начинать независимо от остальных.
Новые мосты заказали в Австрии
Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис пояснил, что государство приступило к обновлению материальных резервов и заключило договор на приобретение временных мостов, поскольку имеющиеся в запасе конструкции уже выработали свой ресурс.
Два года назад LVC начало закупку современных мостовых пролётных конструкций и заключило договор с австрийской компанией на поставку однополосных мостов с длиной пролёта 45 метров и грузоподъёмностью 100 тонн. Первоначально поставки временных мостов планировалось осуществлять поэтапно до 2029 года.
Однако, как пояснил Лаздовскис, если правительство примет решение перенести всё предусмотренное на 2028 и 2029 годы финансирование на 2027 год, австрийская компания сможет изготовить и поставить необходимое количество мостовых конструкций в течение восьми месяцев.
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