Кроме того, Кабинет министров концептуально поддержал передачу сборных мостовых конструкций в безвозмездное пользование Рижскому самоуправлению в качестве одного из решений для обеспечения транспортного сообщения во время реконструкции Вантового моста.

Такой вариант будет возможен при условии, что самоуправление подтвердит техническую пригодность конструкций для предполагаемого использования и самостоятельно покроет все связанные с этим расходы.