ДТП произошло на участке улицы Краста по направлению к центру Риги. Судя по сообщениям очевидцев, удар был достаточно сильным, чтобы микроавтобус потерял устойчивость и перевернулся.
На место происшествия прибыла полиция. Из-за аварии движение в сторону центра оказалось затруднено, а на дороге образовалась внушительная пробка.
Один из очевидцев также сообщил о серьёзном заторе, возникшем после столкновения. Водителям, направляющимся в центр столицы, следует учитывать возможные задержки.
Информации о пострадавших пока нет. Неизвестно также, сколько человек находилось в автомобилях в момент аварии.
Причины столкновения и обстоятельства, при которых микроавтобус опрокинулся, предстоит установить полиции.
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