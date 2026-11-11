Сведений о личной жизни Кристине почти нет — она не публичная личность. Но известно, что Андрис и Кристина в 2006 году стали родителями мальчика — Кристиана Лукаса Кулбергса. Которому уже 20 лет и он занимается предпринимательской деятельность. По данным СМИ, первенец премьера основал собственную компанию — Mione, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов.