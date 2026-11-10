В ходе журналистского расследования программа LTV «Запрещённый приём» звонила в пансионаты и искала место для вымышленной пожилой женщины. В Даугавпилсе, где живут почти 80 тысяч человек, работает только один центр социального ухода. В нём 195 мест, но свободных нет: в очереди стоят 70 человек, ждать можно больше года. Стоимость — 1176 евро в месяц.

Обычно постоялец платит 85% своей пенсии, а оставшуюся сумму должны покрыть родственники. По закону 15% пенсии оставляют самому пожилому человеку. Поэтому размер доплаты зависит от стоимости пансионата и пенсии; в некоторых случаях родственникам приходится платить до 700 евро в месяц. Отдельные самоуправления помогают с доплатой, но чаще этого нет. Поддержку обычно предоставляют, если пожилой человек одинок или его дети имеют статус малоимущих.

В Добеле в очередь не записывают. В Озолниеки записывают и обещают, что её можно пройти за срок от недели до месяца. В пансионатах Огрского и Сигулдского краёв Гауя сначала сообщили, что мест нет, но при личном обращении место нашлось. В Вентспилсе мест не было, хотя это был один из самых дешёвых пансионатов, куда звонили журналисты. Свободное место оказалось в Кулдиге; в Тукумсе мест не было.