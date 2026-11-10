В Латвии работает около 150 пансионатов с круглосуточным уходом за пожилыми: почти 100 принадлежат самоуправлениям, около 40 — частные, остальные связаны с неправительственными организациями, у которых самоуправления покупают услуги. Всего в них примерно 11 тысяч мест — за последние десять лет их число существенно не выросло.
За это время число жителей Латвии старше 65 лет увеличилось примерно на 6,5% — с 388 тысяч до 413 тысяч. Особенно быстро растёт группа старше 80 лет: с 98 тысяч в 2016 году до 112 тысяч в прошлом году, то есть примерно на 14%. По расчётам Министерства благосостояния, к 2035 году спрос на длительный уход вырастет ещё на 25–40%. Потребуется больше пансионатов и работников, но уже сейчас не хватает и тех и других.
Места приходится искать, а расходы ложатся на семьи
В ходе журналистского расследования программа LTV «Запрещённый приём» звонила в пансионаты и искала место для вымышленной пожилой женщины. В Даугавпилсе, где живут почти 80 тысяч человек, работает только один центр социального ухода. В нём 195 мест, но свободных нет: в очереди стоят 70 человек, ждать можно больше года. Стоимость — 1176 евро в месяц.
Обычно постоялец платит 85% своей пенсии, а оставшуюся сумму должны покрыть родственники. По закону 15% пенсии оставляют самому пожилому человеку. Поэтому размер доплаты зависит от стоимости пансионата и пенсии; в некоторых случаях родственникам приходится платить до 700 евро в месяц. Отдельные самоуправления помогают с доплатой, но чаще этого нет. Поддержку обычно предоставляют, если пожилой человек одинок или его дети имеют статус малоимущих.
В Добеле в очередь не записывают. В Озолниеки записывают и обещают, что её можно пройти за срок от недели до месяца. В пансионатах Огрского и Сигулдского краёв Гауя сначала сообщили, что мест нет, но при личном обращении место нашлось. В Вентспилсе мест не было, хотя это был один из самых дешёвых пансионатов, куда звонили журналисты. Свободное место оказалось в Кулдиге; в Тукумсе мест не было.
Люди делятся разным опытом поиска. Илона рассказала:
«Несколько лет назад бабушка упала и перенесла инсульт. Она полностью слегла, нуждалась в уходе, не открывала глаза и сама не ела. Мы срочно искали пансионат. Обзвонили все, до кого могли дозвониться в Кулдигском, Талсинском, Скрундском, Айзпутском, Добельском и Салдусском краях. Там, где отвечали на звонки, говорили, что таких лежачих не принимают или что мест нет. Но никто даже не предложил встать в очередь! В конце концов нас приняли в пансионате Рубской волости».
Гуна написала: «Не дождались очереди. Папа умер».
Норе удалось найти место для мамы за две недели, но в выбранном пансионате не было софинансирования самоуправления: «Платим из маминой пенсии и добавляем сами. Нам повезло: пансионат был новый, открылся всего полгода назад».
Из-за нехватки информации создали каталог пансионатов
Гинтс Фрицбергс после собственного опыта поиска решил сделать сайт tuviniekiem.lv — каталог с адресами пансионатов, описанием услуг и сведениями о свободных местах. Сначала он собрал открытые данные, а затем стал писать учреждениям, чтобы выяснить, есть ли у них места.
«119 пансионатов получили от меня хотя бы одно письмо — ни разу в жизни не ответили. Всего ответили девять пансионатов», — рассказал IT-специалист.
По его словам, некоторые учреждения вместо ответа присылали ссылки на статьи закона и требовали в угрожающем тоне удалить информацию. «Отклик от них катастрофически низкий. Самое дикое — мне присылают ссылки на статьи закона и требуют, причём с угрозами, убрать информацию. Тогда я тоже отвечаю со ссылками на закон: источник информации — государственная база данных, а не моя частная база; они могут исправить сведения в открытых данных», — объяснил Фрицбергс.
Семьи просят изменить правила доплат
В большинстве случаев родственники должны покрывать разницу между стоимостью пансионата и 85% пенсии постояльца. Рига — одно из немногих самоуправлений, которое берёт эти расходы на себя и не требует доплаты от детей пожилого человека.
«Если закон обязывает меня заботиться о родителе, то эту доплату следовало бы разрешить указывать в годовой декларации как оправданные расходы или учитывать ежемесячно как расходы на иждивенца. У меня самой двое несовершеннолетних детей, о которых нужно заботиться. Уже два года я сама ухаживаю за мамой. Теперь, к сожалению, не справляюсь, а если поселить её в пансионат, мне придётся ежемесячно доплачивать около 1000 евро — это 50% моей зарплаты», — написала Лига.
Андрис рассказал, что он с братом доплачивал за пансионат для матери: «Конечно, маминой пенсии не хватало даже на половину. Остаток платежа мы с братом покрывали сами. Скажу честно: после этой оплаты у меня оставалось лишь столько, чтобы еле сводить концы с концами. Только потом товарищи по несчастью объяснили мне, что я поступил неправильно. Мне давно следовало зарегистрировать мать у себя в Риге, ведь рижанам пансионат полностью оплачивают из городского бюджета. Многие этим пользовались».
Обязанность детей содержать родителей прописана в Гражданском законе Латвии и берёт начало в довоенном законодательстве. В ряде европейских стран от такой нормы отказались, считая её устаревшей, но в Латвии она продолжает действовать. Директор государственного пансионата «Межциемс» Солвита Рудовича выступает за её отмену:
«Нужно наконец изменить и наш Гражданский закон, снять эту нагрузку с родственников, потому что мы все хотим жить — в том числе дети и внуки, которые работают, которым нужно жить и содержать свои семьи».
Самоуправлениям нынешний порядок удобен: если родственников освободить от доплат, расходы придётся взять на себя местным бюджетам, иначе часть пансионатов может обанкротиться. В исследовании о социальной помощи в Латвии, опубликованном год назад, среди вариантов реформы предлагалось ввести дополнительный налог, который обеспечивал бы страхование ухода в старости. Представитель Министерства благосостояния, отвечающий за эту сферу, сформулировал вопрос так:
«И тогда возникает фундаментальный вопрос: готово ли общество, примут ли это политики — согласиться на то, чтобы немного повысить налоговую нагрузку против этого риска, которым является длительный социальный уход, — социального риска».
Низкие зарплаты не помогают закрывать вакансии
В центрах ухода не хватает и работников. В Балви помощнику по уходу предлагают минимальную зарплату — 780 евро до уплаты налогов. В Слампе — от 800 до 954 евро в месяц до уплаты налогов. Директор пансионата в Балви Яна Комане говорит, что на вакансии почти никто не откликается:
«У нас минимальная зарплата. Но знаете, я всё-таки скажу: работа в учреждении социального ухода — это скорее миссия. Общество очень неправильно думает: кто такие помощницы по уходу? Только задницы моют! Простите, нет! Я никогда с этим не соглашусь! Тут нужно быть и немного актёром, и уметь выслушивать».
В пансионате Седе Латвийского Красного Креста также ищут сотрудников. Директор учреждения Линда Лаце отметила:
«Социальный работник, специалист по социальной реабилитации и помощник по уходу — эти вакансии на вес золота, но, к сожалению, в пансионаты люди почему-то не идут. Особенно в небольшие посёлки и города за пределами Риги».
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