Капитан приказал изменить курс. Через некоторое время моряки разглядели небольшой пробковый поплавок, на котором сидел ребёнок. Девочка была светловолосой, худой, с обожжённым лицом. На ней оставались белая блузка и розовые брюки. Поплавок размером примерно полтора метра на шестьдесят сантиметров едва держался на воде. Вокруг виднелись акульи плавники.

Один из матросов спустился к воде на плоту, собранном из пустых бочек. Девочку подняли на танкер. Она почти не сопротивлялась — сил не осталось. Её уложили, дали воды, попытались расспросить. Звали её Тери Джо Дюперо, одиннадцать лет, американка. Четыре дня назад она находилась на яхте «Bluebelle».