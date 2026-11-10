16 ноября 1961 года второй помощник греческого танкера «Captain Theo» Николаос Спахидакис заметил на воде белое пятно. Танкер шёл через Атлантику неподалёку от Багамских островов. Море было спокойным, видимость хорошая, но пятно то появлялось, то исчезало между волнами. Спахидакис взял бинокль, посмотрел ещё раз и позвал капитана Стилианоса Куцодонтиса.
Капитан приказал изменить курс. Через некоторое время моряки разглядели небольшой пробковый поплавок, на котором сидел ребёнок. Девочка была светловолосой, худой, с обожжённым лицом. На ней оставались белая блузка и розовые брюки. Поплавок размером примерно полтора метра на шестьдесят сантиметров едва держался на воде. Вокруг виднелись акульи плавники.
Один из матросов спустился к воде на плоту, собранном из пустых бочек. Девочку подняли на танкер. Она почти не сопротивлялась — сил не осталось. Её уложили, дали воды, попытались расспросить. Звали её Тери Джо Дюперо, одиннадцать лет, американка. Четыре дня назад она находилась на яхте «Bluebelle».
Капитан велел передать радиограмму береговой охране. Через несколько часов эта радиограмма разрушила историю, которую один человек рассказывал уже трое суток. А заодно превратила уважаемого капитана, ветерана двух войн, в главного подозреваемого по делу о массовом убийстве.
Капитан Харви
Джулиану Харви было сорок четыре года. Высокий, представительный мужчина, военный лётчик в прошлом. Он прошёл Вторую мировую и Корейскую войны, имел награды и репутацию человека, способного справиться с любой неприятностью. У него была яхта «Bluebelle» — восемнадцать метров длиной, удобные каюты, хорошее оснащение. Достаточно приличное судно, чтобы состоятельная американская семья могла провести на нём отпуск среди Багамских островов.
Артур Дюперо, сорокалетний оптометрист из Грин-Бея, штат Висконсин, давно собирался устроить семье такое путешествие. С ним приехали жена Джин и трое детей: четырнадцатилетний Брайан, одиннадцатилетняя Тери Джо и семилетняя Рене. 8 ноября они вышли в море. Харви командовал яхтой, а его молодая жена Мэри Дин занималась хозяйством и готовила еду.
Пассажиры купались, ныряли с масками, ходили по островам, ловили рыбу. Артур был доволен, дети тоже. Ничего необычного не происходило, и никто не имел оснований подозревать, чем закончится отпуск. 12 ноября путешествие подходило к концу, предстояло возвращение во Флориду.
В тот вечер на яхте поужинали курицей с салатом. Около девяти часов Тери Джо спустилась в свою каюту. Остальные ещё оставались наверху. Через несколько часов она проснулась от крика. Кричал Брайан: «Помогите, папа! Помогите!» Потом стало тихо.
Девочка некоторое время лежала, прислушиваясь. Затем выбралась из койки и поднялась по трапу. На палубе лежали её мать и брат, оба неподвижно. Рядом стоял капитан Харви. Он приказал девочке немедленно вернуться вниз, и она послушалась. В одиннадцать лет взрослому мужчине, особенно капитану корабля, обычно не задают лишних вопросов.
Последняя ночь «Bluebelle»
В каюте пахло машинным маслом. Потом появилась вода. Сначала она плескалась под ногами, затем поднялась выше. Яхта кренилась, и вещи начали съезжать со своих мест. Тери Джо ждала, что кто-нибудь придёт, но никто не приходил.
Когда вода добралась до койки, она снова поднялась наверх. Харви был там и сказал, что яхта тонет. Рядом находилась спасательная шлюпка. Капитан протянул девочке верёвку и велел держаться. Она взялась за трос, но не удержала его, и шлюпку стало относить от борта. Харви прыгнул в воду следом. Больше она его не видела.
Яхта оседала всё глубже. Тери Джо осталась одна на палубе. Она нашла небольшой пробковый поплавок, предназначенный для поддержания людей на воде, столкнула его за борт и перебралась на него. Через несколько мгновений «Bluebelle» исчезла. Вода закрутилась над тонущим корпусом, поплавок потянуло вниз, и девочка вцепилась в верёвки. Потом пробка снова оказалась на поверхности.
Вокруг была темнота. Тери Джо не знала, где находится, что случилось с отцом и младшей сестрой, куда делся капитан. Она знала только одно: если отпустить верёвки, можно утонуть. И продолжала держаться, пока течение уносило её всё дальше от места гибели яхты.
Четыре дня
Первую ночь она пережила. Утром взошло солнце. Оно быстро высушило одежду, затем начало жечь кожу. Спрятаться было негде. Поплавок едва выступал над водой, и волны то и дело накрывали его. Пить хотелось постоянно, но вокруг была только солёная океанская вода.
Тери Джо не ела и почти не спала. Когда голова опускалась, она просыпалась от плеска воды или оттого, что тело соскальзывало с поплавка. Ночью становилось холодно, и девочка дрожала в мокрой одежде. Иногда над ней проходили самолёты. Она поднимала руки, кричала, но самолёты летели дальше. Для людей наверху она была невидима.
На третий день сознание начало подводить её. Ей мерещился отец, казалось, он зовёт её домой. Она могла разжать руки, и больше ничего не требовалось. Но руки продолжали держать верёвки. Позднее Тери Джо рассказывала, что не испытывала постоянного ужаса. Она выросла возле воды, хорошо плавала, верила в Бога и молилась. Страх требует сил, а у неё их почти не осталось.
Иногда рядом появлялись крупные морские животные. Впоследствии она вспоминала китов, которые плавали поблизости. Ей казалось, что они защищают её. На четвёртый день появился танкер. Спахидакис увидел белое пятно только потому, что внимательно смотрел на море. Ещё несколько миль в стороне — и никто бы ничего не заметил.
Человек в шлюпке
Тем временем Джулиан Харви уже находился на берегу. Его подобрал нефтяной танкер через некоторое время после гибели «Bluebelle». Капитан сидел в спасательной шлюпке. Рядом лежало тело семилетней Рене Дюперо. Он рассказал, что ночью на яхту обрушился внезапный шквал, сломалась мачта, начался пожар и судно быстро затонуло. Спасти пассажиров не удалось. Младшую девочку, по словам Харви, он обнаружил в воде уже мёртвой.
Рассказ был неприятный, но правдоподобный для человека, который никогда не видел морской катастрофы. Для моряков — не вполне. Мачта, утверждал Харви, рухнула так, что повредила палубу. Огонь распространился быстро, и всё произошло почти одновременно. Слишком много несчастных случайностей за одну ночь.
Смотритель маяка на соседнем острове не заметил пожара. Специалисты сомневались в описанных капитаном повреждениях. Но яхта лежала на дне, пассажиры считались погибшими, а сам Харви был единственным человеком, способным рассказать о происшедшем. У него имелись награды, военный опыт и приличная репутация. В таких обстоятельствах репутация стоит дорого.
16 ноября Харви давал показания представителям береговой охраны. Он снова говорил о шквале, сломанной мачте и пожаре. Затем поступило сообщение с греческого танкера: Тери Джо Дюперо жива, её нашли в океане. Капитан побледнел, а потом воскликнул, что это замечательная новость. Возможно, он действительно был потрясён, только не по той причине, которую предполагали присутствующие.
Страховка
На следующий день Джулиан Харви зарегистрировался в мотеле под чужим именем. Он оставил короткую записку знакомому, написав, что слишком устал и больше не может продолжать. Затем покончил с собой. Следователям пришлось разбираться в деле без главного подозреваемого.
Когда Тери Джо смогла говорить, она сообщила несколько простых вещей. Никакого шторма не было, море оставалось спокойным, мачта не падала. Пожара она тоже не видела. Зато видела на палубе неподвижные тела матери и брата. И капитана, который приказал ей спуститься в каюту.
Теперь биография Харви заинтересовала следствие гораздо сильнее, чем его военные награды. Он был женат шесть раз. В 1949 году его вторая жена и тёща погибли в автомобильной катастрофе. За рулём находился Харви. Сам он остался жив и получил страховую выплату.
В его прошлом были и другие несчастные случаи. Тонули суда, возникали страховые претензии, выплачивались деньги. Каждое происшествие по отдельности ещё можно было объяснить невезением. Но следователи уже не верили в невезение. За два месяца до последнего рейса Харви застраховал жизнь своей новой жены Мэри Дин на двадцать тысяч долларов с условием двойной выплаты. Для начала шестидесятых сумма была значительной.
Следствие пришло к выводу, что капитан намеревался убить жену ради страховки. Что именно произошло на «Bluebelle» в ту ночь, восстановить полностью не удалось. По одной из версий, Артур Дюперо стал свидетелем убийства или обнаружил его следы. Тогда Харви пришлось избавиться и от него, а затем от остальных.
Семилетнюю Рене он взял с собой в шлюпку. Мёртвый ребёнок делал историю о неудавшемся спасении убедительнее. Тери Джо он оставил на тонущем судне. Вероятно, рассчитывал, что море закончит дело. Оно не закончило.
Свидетель
У следствия не было признания Харви. Не было возможности допросить его повторно. Не было даже самой яхты, на которой можно было бы проверить все обстоятельства гибели пассажиров. Была одиннадцатилетняя девочка, которая провела четверо суток в океане и случайно осталась жива.
Она не знала о страховом полисе. Не знала о предыдущих браках капитана, автомобильной катастрофе 1949 года и других подозрительных происшествиях. Она вообще не понимала, почему взрослый человек мог уничтожить целую семью. Но она помнила ночь: крик брата, мать на палубе, приказ капитана, воду в каюте. И отсутствие шторма.
Этого оказалось достаточно, чтобы версия Харви рассыпалась. Тери Джо вернулась в Висконсин, где её приняли родственники. В двенадцать лет она изменила имя на Тере. Ей не хотелось всю жизнь оставаться той самой девочкой, которую нашли посреди океана.
В доме о трагедии почти не говорили. Взрослые считали, что так будет лучше. Учителя не задавали вопросов, одноклассники тоже. Тере выросла, училась, работала специалистом по водным ресурсам, вышла замуж, стала матерью. Но отсутствие разговоров не означало, что прошлое исчезло.
Она долго не могла поверить в смерть отца. Его тела она не видела, и где-то внутри оставалась мысль, что он мог спастись. В 1988 году на телепередаче Опры Уинфри состоялась её встреча с капитаном Куцодонтисом, который руководил спасением. Они увиделись спустя двадцать семь лет. Она поблагодарила его, но рассказать всё, что происходило с ней после той ночи, по-прежнему было трудно.
Только в 2010 году вместе с психологом Ричардом Логаном Тере выпустила книгу «Alone: Orphaned on the Ocean». К тому времени прошло почти полвека. Она рассказала не только о четырёх днях на пробковом поплавке, но и о десятилетиях, в течение которых пыталась научиться жить после гибели семьи.
Цена белого цвета
После спасения Тери Джо специалисты по морской безопасности обратили внимание на обстоятельство, которое прежде казалось несущественным. Поплавок был белым. На фоне бликов и пены его почти невозможно было различить с большого расстояния. Греческий моряк заметил девочку случайно. Если бы он отвлёкся на несколько секунд, танкер прошёл бы мимо.
История спасения стала одним из аргументов в пользу использования ярких, хорошо различимых цветов на спасательном оборудовании. Оранжевый цвет постепенно стал привычным для плотов, жилетов и других средств спасения. Но для Тере это ничего не меняло. Её мать, отец, брат и младшая сестра остались мертвы. Капитан Харви ушёл от суда, а обстоятельства последних часов существования яхты так и не удалось восстановить полностью.
В деле не было приговора. Не было признания убийцы. Не было и возможности узнать, почему в ту ночь Харви решил, что сможет выйти сухим из воды. Возможно, потому, что раньше ему это удавалось. На этот раз расчёт оказался неверным.
Он не учёл девочку, которую оставил умирать в Атлантике. Четыре дня она держалась за верёвки на куске пробки. Потом рассказала, что видела. И этого хватило, чтобы мёртвые получили свидетеля, а капитан Харви — свою последнюю ночь на свободе.
Ксаверий БЕЛЫЙ.
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