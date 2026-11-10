Автомобиль вылетел с дороги на повороте, задел бордюр, затем врезался в фонарный столб и закончил движение ударом о стену трёхэтажного многоквартирного дома. На фасаде здания остались следы столкновения, а BMW получил серьёзные повреждения. Судя по последствиям аварии, машина могла двигаться значительно быстрее разрешённых 50 км/ч, однако фактическая скорость пока не установлена.
Удар был настолько мощным, что жильцы дома решили, будто произошёл взрыв газа. Супружеская пара, проживающая как раз в той части здания, куда врезался автомобиль, первой вызвала экстренные службы. Первоначально очевидцам показалось, что в разбитой машине находятся четверо, но вскоре выяснилось, что пассажиров и водителя было пятеро.
Местная жительница рассказала журналистам, что аварии на этом повороте происходят не впервые.
На место происшествия прибыли пять бригад Службы неотложной медицинской помощи, включая специализированную врачебную бригаду, которую направляют на особенно тяжёлые вызовы.
Представитель службы Инга Витола сообщила, что в больницы доставили всех пятерых пострадавших. Их травмы оцениваются как средней тяжести и тяжёлые, причём у четверых диагностированы политравмы — множественные повреждения различных частей тела или органов.
Согласно информации Государственной пожарно-спасательной службы, вызов поступил в 00:28. Все пятеро сумели выбраться из автомобиля ещё до прибытия спасателей. Однако из-за полученных травм переносить их к машинам скорой помощи пришлось с помощью специальных иммобилизационных щитов, позволяющих избежать дополнительных повреждений.
Как отмечает Degpunktā, с учётом силы столкновения последствия могли оказаться смертельными. Предполагается, что находившиеся в автомобиле были пристёгнуты ремнями безопасности, что могло сыграть решающую роль в их выживании.
По факту аварии начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.