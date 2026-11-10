Удар был настолько мощным, что жильцы дома решили, будто произошёл взрыв газа. Супружеская пара, проживающая как раз в той части здания, куда врезался автомобиль, первой вызвала экстренные службы. Первоначально очевидцам показалось, что в разбитой машине находятся четверо, но вскоре выяснилось, что пассажиров и водителя было пятеро.

Местная жительница рассказала журналистам, что аварии на этом повороте происходят не впервые.