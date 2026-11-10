Сармита сама является мамой двоих детей. Несмотря на риск для собственного здоровья, в тот момент она думала о том, как помочь соседям и спасти оставшееся в доме животное.

К счастью, коту удалось самостоятельно выбраться из дома. Сейчас он жив и здоров. Но сама Сармита пострадала, надышавшись дымом. Ей потребовалась госпитализация и кислородная поддержка. Сейчас женщина уже вернулась домой.

Последствия пожара для семьи оказались серьёзными. Возгорание началось в котельной, однако точная причина пока неизвестна. Огонь уничтожил крышу и сильно повредил второй этаж, который теперь необходимо сносить. Остальные помещения также пострадали от дыма и копоти. На сегодняшний день дом непригоден для проживания.