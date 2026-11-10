В момент возгорания хозяев дома не было. Они вместе со своим семилетним внуком, ребёнком с тяжёлой инвалидностью, нуждающимся в постоянном паллиативном уходе и специальном медицинском оборудовании, направлялись к родственникам.
Первой пожар заметила соседка Сармита. Она вызвала пожарных, связалась с хозяевами дома и вместе с другим соседом попыталась самостоятельно справиться с огнём. Однако на этом её помощь не закончилась.
Зная, что внутри дома остался кот, женщина вошла в задымлённое здание, пытаясь найти и спасти животное. Несмотря на опасность, она не смогла оставить его в беде.
Сармита сама является мамой двоих детей. Несмотря на риск для собственного здоровья, в тот момент она думала о том, как помочь соседям и спасти оставшееся в доме животное.
К счастью, коту удалось самостоятельно выбраться из дома. Сейчас он жив и здоров. Но сама Сармита пострадала, надышавшись дымом. Ей потребовалась госпитализация и кислородная поддержка. Сейчас женщина уже вернулась домой.
Последствия пожара для семьи оказались серьёзными. Возгорание началось в котельной, однако точная причина пока неизвестна. Огонь уничтожил крышу и сильно повредил второй этаж, который теперь необходимо сносить. Остальные помещения также пострадали от дыма и копоти. На сегодняшний день дом непригоден для проживания.
Особенно непростой ситуация стала для семьи, которая ежедневно заботится о семилетнем ребёнке с тяжёлой инвалидностью. Мальчику необходимы постоянный уход, специальная кровать, кислородное и другое медицинское оборудование. После пожара семья была вынуждена временно переехать в квартиру в Риге.
Но даже на фоне произошедшего семья прежде всего хочет выразить огромную благодарность человеку, который не остался равнодушным к чужой беде.
«Мы от всего сердца хотим поблагодарить нашу соседку Сармиту. Мы знакомы с ней уже около 15 лет, с самого переезда в этот дом. В тот день она не прошла мимо, не осталась просто наблюдать за происходящим.
Она пыталась спасти наш дом и вошла внутрь ради нашего кота, рискуя собственным здоровьем. Мы понимаем, что дома её ждут двое детей, и особенно благодарны за то, что она не осталась равнодушной к нашей беде.
Для нашей семьи этот поступок значит невероятно много. Никакими словами невозможно выразить всю нашу благодарность. Самое главное, что Сармита сейчас дома. Спасибо тебе за твоё огромное сердце, смелость и неравнодушие!» — такими словами семья хочет поблагодарить свою соседку.
Отдельные слова признательности семья выражает и другому соседу, который вместе с Сармитой пытался остановить распространение огня.
Эта история напоминает о том, что настоящая человечность проявляется не в словах, а в поступках. Иногда в самые трудные моменты жизни рядом оказываются люди, готовые прийти на помощь, даже когда это сопряжено с опасностью.
Дом можно восстановить. Вещи можно приобрести заново. Но человеческое здоровье, жизнь и искреннюю доброту невозможно оценить никакими деньгами. Спасибо, Сармита, за то, что не осталась в стороне. Ваша смелость и доброта навсегда останутся в памяти этой семьи.
Алина Мартынова.
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