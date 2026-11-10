Как рассказывает Латвийский этнографический музей под открытым небом, к Мартынову дню урожай уже должен быть собран, зерно убрано в амбары, а домашний скот переведён на зимнее содержание. Завершался пастушеский сезон, а вместе с ним и наиболее напряжённая часть сельскохозяйственного года.
По сути, Мартынов день можно назвать своеобразным латышским Хеллоуином, причём с традициями, возникшими задолго до появления современных костюмированных вечеринок. Люди надевали звериные маски, выворачивали шубы наизнанку, ходили по домам, шумели, пели и требовали угощения. Только вместо тыкв и конфет здесь были петухи, сытные застолья и народные гадания о будущей зиме.
Ряженых называли Mārtiņbērni — «Мартыновы дети». Они изображали животных и фантастических существ, разыгрывали хозяев и устраивали шумные представления. Считалось, что такие гости приносят дому благополучие, плодородие и защиту от несчастий.
Были у праздника и обычаи, которые сегодня показались бы довольно суровыми. Например, хозяин должен был принести в жертву петуха, а его кровью окропить кормушку лошадей, чтобы животные оставались здоровыми и сильными. Подобные обряды существовали и для другого домашнего скота. Сегодня они остались частью этнографической истории.
На праздничный стол традиционно подавали жареного или тушёного петуха, мясные блюда, каши, горох, бобы и овощи. Позднее распространился обычай готовить гуся, характерный и для европейского праздника святого Мартина.
Сам праздник объединяет древние земледельческие традиции и христианское наследие. В европейской культуре он связан со святым Мартином Турским, епископом IV века. По легенде, ещё будучи римским солдатом, Мартин разрезал свой плащ и отдал половину замерзавшему нищему. Позже ему во сне явился Христос в образе спасённого бедняка. При этом в западной христианской традиции день святого Мартина отмечают 11 ноября, а латышские Mārtiņi — 10 ноября.
Особое место занимали погодные приметы. Считалось, что мороз 10 ноября обещает тёплое Рождество, а солнечная погода предупреждает о суровой зиме. Туман предвещал мягкую зиму, а снег на крышах — долгую.
Если деревья покрывались инеем, крестьяне ожидали хорошего урожая фруктов следующим летом. А если гуси в Мартынов день ходили по льду, верили, что на Рождество они будут плавать по воде.
Была и поговорка: «Мартин строит мосты, Катрина их разрушает». Речь шла о том, что морозы около 10 ноября могут смениться оттепелью ко дню святой Екатерины, 25 ноября.
Некоторые поверья касались не погоды, а повседневной жизни. Например, в Мартынов вечер не рекомендовалось вязать, чтобы у овец не рождались рогатые ягнята. А загадывание загадок якобы помогало вырастить длинный лён.
Что же обещают приметы в нынешнем году? Во вторник, 10 ноября, в Латвии ожидается преимущественно сухая и во многих районах солнечная погода. Днём температура составит от +2 до +6 градусов, хотя утром местами отмечались заморозки до -3 градусов.
Получается, что по старинным поверьям нынешний Мартынов день обещает одновременно морозную зиму и тёплое Рождество.
Разумеется, научно достоверным способом долгосрочного прогнозирования такие приметы не являются. Но они напоминают о времени, когда люди внимательно следили за природой, поскольку от погоды зависели урожай, благополучие хозяйства и возможность пережить долгую зиму.
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