Были у праздника и обычаи, которые сегодня показались бы довольно суровыми. Например, хозяин должен был принести в жертву петуха, а его кровью окропить кормушку лошадей, чтобы животные оставались здоровыми и сильными. Подобные обряды существовали и для другого домашнего скота. Сегодня они остались частью этнографической истории.

На праздничный стол традиционно подавали жареного или тушёного петуха, мясные блюда, каши, горох, бобы и овощи. Позднее распространился обычай готовить гуся, характерный и для европейского праздника святого Мартина.

Сам праздник объединяет древние земледельческие традиции и христианское наследие. В европейской культуре он связан со святым Мартином Турским, епископом IV века. По легенде, ещё будучи римским солдатом, Мартин разрезал свой плащ и отдал половину замерзавшему нищему. Позже ему во сне явился Христос в образе спасённого бедняка. При этом в западной христианской традиции день святого Мартина отмечают 11 ноября, а латышские Mārtiņi — 10 ноября.