Сам того не подозревая, любитель скорости обеспечил правоохранителей доказательствами собственного нарушения. На видео был виден спидометр с отметкой 230 км/ч, а один из пассажиров неоднократно призывал водителя тормозить. Именно эти кадры стали основой необычного судебного дела, в котором впервые в Латвии удалось доказать подобное нарушение без непосредственного измерения скорости полицейским прибором.

Полицейские быстро установили личность водителя и двух пассажиров. Однако первоначально посчитали, что наказать автомобилиста можно лишь за агрессивную езду. Ведь скорость не была зафиксирована техническими средствами, предусмотренными нормативными актами.