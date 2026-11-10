Инцидент произошёл весной 2024 года в окрестностях Тинужи. Водитель значительно превысил разрешённую скорость и, въехав в населённый пункт, не сумел вовремя затормозить. К счастью, столкновения с другими автомобилями или пешеходами удалось избежать. Однако запись опасной поездки, которой автомобилист решил похвастаться в интернете, привлекла внимание Госполиции.
Сам того не подозревая, любитель скорости обеспечил правоохранителей доказательствами собственного нарушения. На видео был виден спидометр с отметкой 230 км/ч, а один из пассажиров неоднократно призывал водителя тормозить. Именно эти кадры стали основой необычного судебного дела, в котором впервые в Латвии удалось доказать подобное нарушение без непосредственного измерения скорости полицейским прибором.
Полицейские быстро установили личность водителя и двух пассажиров. Однако первоначально посчитали, что наказать автомобилиста можно лишь за агрессивную езду. Ведь скорость не была зафиксирована техническими средствами, предусмотренными нормативными актами.
Прокуратура с таким подходом не согласилась.
«Мы считали, что все доказательства необходимо оценивать в совокупности. Нет решающего значения, зафиксирована ли скорость фоторадаром или измерительным прибором», — объяснила прокурор Генеральной прокуратуры Эдите Янсоне.
Чтобы исключить сомнения, сотрудники прокуратуры самостоятельно обследовали участок дороги, изучили расположение дорожных знаков и установленные ограничения скорости. Затем специалисты рассчитали, сколько времени заняло бы преодоление соответствующего расстояния с разрешённой скоростью и сколько оно фактически заняло согласно видеозаписи.
Дополнительным подтверждением стали возгласы пассажира, который требовал тормозить и упоминал скорость, совпадавшую с показаниями спидометра.
В результате суд удовлетворил протест прокуратуры и назначил водителю максимально возможное наказание.
«Суд удовлетворил поданный прокуратурой протест и назначил запрошенное прокурором максимальное наказание: штраф в размере 136 штрафных единиц, то есть 680 евро, а также запрет на использование водительских прав на 12 месяцев», — сообщила Янсоне.
Это дело стало показательным прецедентом для латвийской судебной практики. Теперь автомобилистам, которые выкладывают в интернет записи собственных нарушений, стоит учитывать: отсутствие полицейского радара вовсе не гарантирует, что доказать превышение скорости невозможно.
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