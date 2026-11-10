В ночь на среду облачность будет переменной. В отдельных районах возможна морось, а там, где небо прояснится, температура опустится ниже нуля. Согласно прогнозу LVĢMC, воздух охладится до −2…+3 градусов, на морском побережье будет немного теплее. Ветер ожидается преимущественно слабый, южного направления.
Днём солнце будет редко появляться из-за облаков. В некоторых районах пройдёт небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха в большинстве районов составит от +2 до +6 градусов. Из-за ночных заморозков и осадков отдельные участки дорог могут стать скользкими.
В Риге среда также ожидается преимущественно облачной. Согласно прогнозным данным Норвежского метеорологического института, температура воздуха составит около +1…+5 градусов, существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью примерно 3–5 метров в секунду.
Во второй половине недели погода станет более сырой. Наибольшее количество осадков синоптики ожидают в Курземе и западной части Видземе, причём преимущественно в виде дождя.
Уже в четверг, 12 ноября, на побережье возможно усиление южного ветра с порывами до 18 метров в секунду.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, нынешняя неделя в Латвии в целом ожидается на один-два градуса холоднее климатической нормы ноября. Однако в последующие недели температура, вероятно, вновь будет преимущественно выше нормы.
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