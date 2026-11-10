Днём солнце будет редко появляться из-за облаков. В некоторых районах пройдёт небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха в большинстве районов составит от +2 до +6 градусов. Из-за ночных заморозков и осадков отдельные участки дорог могут стать скользкими.

В Риге среда также ожидается преимущественно облачной. Согласно прогнозным данным Норвежского метеорологического института, температура воздуха составит около +1…+5 градусов, существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью примерно 3–5 метров в секунду.