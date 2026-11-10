В качестве примера майор привёл Эстонию, которая, по его словам, сумела отказаться от подобного транзита без существенных последствий. В Литве, напротив, возникли юридические проблемы, способные обернуться значительными финансовыми обязательствами.

Однако, приводя в пример Эстонию, Слайдиньш умалчивает о существенном обстоятельстве. Таллин действительно запретил транзит российского и белорусского зерна с 8 октября 2026 года, но до введения запрета такие перевозки через Эстонию практически отсутствовали. Об этом прямо сообщало Министерство иностранных дел Эстонии. Фактически Эстония предотвратила появление нового транзитного маршрута, тогда как Латвии пришлось бы прекращать уже существующие перевозки, объём которых исчисляется миллионами тонн. Поэтому сравнение экономических последствий для двух стран не вполне корректно: исходные условия существенно различаются.

Слайдиньш также иронически заметил, что в Латвии практически любой крупный вопрос превращается в чрезвычайно сложную проблему. В качестве других примеров он назвал airBaltic и Rail Baltica, указав, что проблемы постоянно усложняются, тогда как ответственные за принятые решения зачастую так и не несут ответственности.