Поводом для обсуждения стала акция «Нет кровавому зерну!», прошедшая 7 ноября в Екабпилсе. Фермеры и другие участники протеста, прибывшие в том числе на сельскохозяйственной технике, потребовали прекратить транзит российского зерна через Латвию. По мнению организаторов, такая торговля способствует финансированию российской военной машины.
Слайдиньш обратил внимание на противоречие, которое трудно объяснить самим украинцам. Жители Латвии жертвуют собственные деньги на поддержку украинских военнослужащих, государство выделяет помощь Киеву, но при этом через латвийскую территорию продолжают перевозить российское зерно. Военный эксперт считает, что политики обязаны объяснить, почему такая ситуация сохраняется.
По его мнению, обществу необходим конкретный ответ: почему транзит нельзя остановить и какие именно препятствия этому мешают? Слайдиньш допускает, что определённую роль могут играть позиции Европейского союза и США, однако считает необходимым открыто говорить об этих обстоятельствах.
В качестве примера майор привёл Эстонию, которая, по его словам, сумела отказаться от подобного транзита без существенных последствий. В Литве, напротив, возникли юридические проблемы, способные обернуться значительными финансовыми обязательствами.
Однако, приводя в пример Эстонию, Слайдиньш умалчивает о существенном обстоятельстве. Таллин действительно запретил транзит российского и белорусского зерна с 8 октября 2026 года, но до введения запрета такие перевозки через Эстонию практически отсутствовали. Об этом прямо сообщало Министерство иностранных дел Эстонии. Фактически Эстония предотвратила появление нового транзитного маршрута, тогда как Латвии пришлось бы прекращать уже существующие перевозки, объём которых исчисляется миллионами тонн. Поэтому сравнение экономических последствий для двух стран не вполне корректно: исходные условия существенно различаются.
Слайдиньш также иронически заметил, что в Латвии практически любой крупный вопрос превращается в чрезвычайно сложную проблему. В качестве других примеров он назвал airBaltic и Rail Baltica, указав, что проблемы постоянно усложняются, тогда как ответственные за принятые решения зачастую так и не несут ответственности.
Участники акции «Нет кровавому зерну!» убеждены, что экономические интересы не должны оправдывать продолжение перевозок, которые, по их мнению, приносят России доходы на фоне войны против Украины.
Таким образом, спор о российском зерновом транзите выходит далеко за рамки сельского хозяйства и транспортной политики. Он затрагивает не только последовательность позиции Латвии в отношении России и Украины, но и вопрос о том, насколько обоснованны сравнения с соседними странами, когда политики и эксперты предлагают ориентироваться на их опыт.
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