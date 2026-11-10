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«Принимая решения по вопросам airBaltic, Rail Baltica и кровавого российского зерна, он сразу же пошёл по стопам Эвики Силини и Кришьяниса Кариньша, — пишет некий анонимный «читатель Pietiek». (Надо полагать, предыдущие два премьера, по его мнению, тоже были агентами Путина).
Находясь в оппозиции, Кулбергс и представляемый им «Объединённый список» резко требовали немедленного и полного разрыва экономических связей с Россией, называя их «финансированием кровавой военной машины». Но стоило Кулбергсу занять кресло премьера и получить на стол экономические расчёты, как ему самому пришлось публично объяснять, что полный запрет транзита российского зерна обойдётся Латвии в сотни миллионов евро и приведёт к трёхкратному повышению тарифов на внутренние железнодорожные грузоперевозки.
…Слава высшим силам, буквально за несколько дней до президентских выборов СМИ раскрыли весьма специфические подробности биографии Пиленса. А именно: в советское время он служил в воинской части № 11143 оккупационной армии в Лиепае, которая представляла собой не что иное, как особо важное подразделение радиотехнической разведки, находившееся в непосредственном подчинении Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР — ГРУ.
Наличие этого следа ГРУ прекрасно сочетается с историческими деловыми контактами самого Кулбергса и связями его партии с Андрисом Шкеле. В свою очередь, Андрис Шкеле и Айнар Шлесерс представляют собой классическую ось прокремлёвских олигархов в латвийской политике, чьи общие интересы наиболее ярко проявляются именно в транзитной и транспортной отраслях.
Вся эта история и подобные политико-экономические связи направляют ситуацию непосредственно в пользу геополитических интересов России, служа интересам старых чекистов, наследников ГРУ и транзитных группировок. Россия заинтересована в сохранении транспортных коридоров стран Балтии для экспорта своих товаров, чтобы обходить последствия санкций.
…Самый большой парадокс связан с рельсами Rail Baltica. Это не просто пассажирская железная дорога, а общеевропейский проект военной мобильности, интегрирующий страны Балтии в западную оборонную систему. В стратегических интересах России — максимально затянуть реализацию этого проекта или сделать его неполноценным.
Решение отказаться на первом этапе от строительства рижской ветки снижает степень интеграции проекта с военным и экономическим сердцем Латвии, фактически замораживая в незавершённом состоянии огромные стратегические транспортные узлы.
…Российским интересам здесь не нужна открытая агитация. Достаточно того, чтобы решения правительства обосновывались экономической выгодой и бизнес-подходом, что на практике означает сохранение экономических связей с Востоком и снижение эффективности западных стратегических проектов.
Обещанный им бизнес-подход оказался обычной капитуляцией перед экономическими интересами старых чекистов и олигархов. И теперь речь идёт уже не просто о невыполненных предвыборных обещаниях, а о прямой угрозе национальной безопасности Латвийского государства и его западному курсу».
Комментарий Press.lv:
Нет, ну а чего вы хотели? В таком увлекательном деле, как разоблачение московской агентуры, главное — начать. А дальше быстро входишь во вкус. И вот уже за каждым углом мерещится ГРУ, а за каждым сомнением в целесообразности Rail Baltica — агент Путина.
Тут главное — не останавливаться на достигнутом. Теперь самое время объявить агентами Москвы вообще всех, кто посмеет усомниться в величайшем оборонном значении Rail Baltica. Вот, например, обозреватель «Неаткариги» Бен Латковскис пишет: «Теперь этому проекту пытаются найти военное обоснование. […] В начале реализации проекта Rail Baltica о его военном значении не было сказано ни слова». Осталось установить, в каком звании он служил в ГРУ.
А то ведь так и до сомнений в экономической целесообразности проекта недалеко. Что? Ах, однопартиец Кулбергса Марис Кучинскис уже усомнился? Ну ты гляди! И ведь тоже бывший премьер. Что же у нас за страна то такая: какого премьера не возьми — непременно окажется кремлевским агентом…
Кстати, а вам не показалось, что «читатель Pietiek», возможно, сам сидит в уютном кресле головного офиса Rail Baltica? Кресло удобное, зарплата европейская, но перспективы туманные. Какие-то людишки словно взбеленились — требуют объяснить, куда ушли миллиарды и когда наконец поедут поезда. Не написать ли вместо ответа про агентов Москвы? Тем более что разоблачать их можно бесконечно, и это куда легче, чем строить железную дорогу.
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