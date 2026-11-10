…Слава высшим силам, буквально за несколько дней до президентских выборов СМИ раскрыли весьма специфические подробности биографии Пиленса. А именно: в советское время он служил в воинской части № 11143 оккупационной армии в Лиепае, которая представляла собой не что иное, как особо важное подразделение радиотехнической разведки, находившееся в непосредственном подчинении Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР — ГРУ.

Наличие этого следа ГРУ прекрасно сочетается с историческими деловыми контактами самого Кулбергса и связями его партии с Андрисом Шкеле. В свою очередь, Андрис Шкеле и Айнар Шлесерс представляют собой классическую ось прокремлёвских олигархов в латвийской политике, чьи общие интересы наиболее ярко проявляются именно в транзитной и транспортной отраслях.

Вся эта история и подобные политико-экономические связи направляют ситуацию непосредственно в пользу геополитических интересов России, служа интересам старых чекистов, наследников ГРУ и транзитных группировок. Россия заинтересована в сохранении транспортных коридоров стран Балтии для экспорта своих товаров, чтобы обходить последствия санкций.