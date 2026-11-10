Размышляя о способности жителей Латвии объединяться для защиты своих интересов, Аболиньш признался, что не верит в возможность массовых совместных выступлений в нынешних условиях.

«Вы спрашиваете, выйдем ли мы на улицы, будем ли открыто протестовать. Боюсь, что нет, потому что у нас больше нет этого единства — в самом прекрасном смысле этого слова. К сожалению, само это слово обесценилось», — заявил он.

Таким образом, проблема, по мнению актёра, заключается не только в различиях политических взглядов. Общество утрачивает само ощущение общности, без которого людям трудно действовать вместе, даже когда речь идёт о важных для всех вопросах.