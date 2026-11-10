По мнению актёра, общество, которое исторически складывалось как единое целое, в последние годы сознательно разделяли по различным вопросам. Одни поддерживали происходящее, другие предупреждали об опасности такого пути. В результате между людьми возникли разногласия, преодолеть которые теперь будет непросто.
«Послушайте, в последнее время, последние пару лет, очень тщательно работали над тем, чтобы расколоть наше общество — такое, каким оно исторически сложилось. Это мы все видели. Одни говорили, что так и надо, другие утверждали, что это опасно и так поступать не следует», — отметил Аболиньш.
При этом актёр не уточнил, кого именно считает ответственным за сознательное углубление общественного раскола.
Размышляя о способности жителей Латвии объединяться для защиты своих интересов, Аболиньш признался, что не верит в возможность массовых совместных выступлений в нынешних условиях.
«Вы спрашиваете, выйдем ли мы на улицы, будем ли открыто протестовать. Боюсь, что нет, потому что у нас больше нет этого единства — в самом прекрасном смысле этого слова. К сожалению, само это слово обесценилось», — заявил он.
Таким образом, проблема, по мнению актёра, заключается не только в различиях политических взглядов. Общество утрачивает само ощущение общности, без которого людям трудно действовать вместе, даже когда речь идёт о важных для всех вопросах.
Говоря о том, что могло бы вновь объединить жителей страны, Аболиньш вспомнил слова своего коллеги, известного латвийского актёра Эдуарда Павулса.
По воспоминаниям Аболиньша, Павулс когда-то высказал мысль, что людям, возможно, необходимо пережить большое общее горе, чтобы вновь почувствовать себя единым целым.
«Я опасаюсь, что нам, возможно, придётся пережить эту большую беду, чтобы понять, кто мы такие, и чтобы всё повернулось к лучшему», — признался Аболиньш.
Сам актёр назвал свой взгляд на происходящее далеко не оптимистичным. В его рассуждениях звучит опасение, что общество уже не способно самостоятельно преодолеть накопившиеся противоречия, а осознание необходимости единства может прийти лишь перед лицом общей угрозы.
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