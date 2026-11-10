Фактически речь идёт о признании того, что один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории независимой Латвии может оказаться стране не по карману. По расчётам Министерства сообщения и Министерства финансов, государство способно ежегодно выделять на строительство 150 миллионов евро. С учётом дополнительных расходов эта сумма может вырасти до 200 миллионов. «Больше мы не можем», — подчеркнул Кучинскис.

При нынешней схеме европейского софинансирования латвийская доля составляет 15%. Вместе со средствами ЕС это позволило бы ежегодно направлять на строительство около миллиарда евро. Но даже такими темпами необходимый объём финансирования удастся обеспечить лишь к 2041 году.