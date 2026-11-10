«Если мы не можем себе этого позволить, существует возможность заморозить проект. Такая возможность есть, не стану скрывать», — заявил Кучинскис, отвечая на вопрос о судьбе Rail Baltica в случае недостаточного финансирования со стороны Евросоюза.
Фактически речь идёт о признании того, что один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории независимой Латвии может оказаться стране не по карману. По расчётам Министерства сообщения и Министерства финансов, государство способно ежегодно выделять на строительство 150 миллионов евро. С учётом дополнительных расходов эта сумма может вырасти до 200 миллионов. «Больше мы не можем», — подчеркнул Кучинскис.
При нынешней схеме европейского софинансирования латвийская доля составляет 15%. Вместе со средствами ЕС это позволило бы ежегодно направлять на строительство около миллиарда евро. Но даже такими темпами необходимый объём финансирования удастся обеспечить лишь к 2041 году.
Поэтому Латвии придётся либо добиваться дополнительной помощи Брюсселя, либо признать, что Rail Baltica слишком дорог для страны.
Особенно категорично Кучинскис выступил против повышения налогов ради железной дороги. Он отверг возможность увеличения НДС и использования оставшихся европейских фондов исключительно на Rail Baltica. По его мнению, нельзя ради одного мегапроекта лишать финансирования автомобильные дороги, школы и другие необходимые инвестиции.
Министр также подверг критике последовательность строительства. «Наша проблема в том, что мы начали не с того конца — со сваи, аэропорта и вокзала», — заявил он, имея в виду дорогостоящие объекты, строительство которых началось раньше основной железнодорожной линии.
Изменилось и первоначальное экономическое обоснование проекта. Когда Кучинскис возглавлял правительство, рассматривалась возможность перевозить грузы из Белоруссии через Латвию в Скандинавию по железной дороге европейской колеи. Теперь этот вариант утратил актуальность.
Кучинскис сомневается, что одни пассажирские перевозки обеспечат рентабельность Rail Baltica. На первый план, по его мнению, выходит военная составляющая — возможность соединения полигонов и обеспечения доступа к ним.
При этом окончательного решения о прекращении строительства нет. Заморозка пока рассматривается как возможный сценарий при недостатке финансирования.
Впрочем, история латвийских рельсовых мегапроектов уже знает любопытный прецедент. В конце 1980-х, ещё при советской власти, в Риге собирались строить метро. Однако в 1988 году против него развернулось массовое движение «Metro — nē!». Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против строительства, его экологических последствий и предполагаемого притока рабочих из других республик СССР. В итоге метро так и не построили.
И вот почти четыре десятилетия спустя уже независимая Латвия столкнулась с проблемами другого грандиозного рельсового проекта. Правда, теперь против него не выходят многотысячные демонстрации, а разговоры о заморозке ведут сами государственные деятели.
Причины совершенно разные, но историческая ирония очевидна. Тогда Латвия не захотела метро, теперь рискует не потянуть скоростную железную дорогу. Похоже, с большими рельсовыми мечтами у страны отношения складываются непросто.
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