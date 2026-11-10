Ходатайство подано 6 ноября. Авиакомпания просит разрешить прекращение исполнения договоров с 25 ноября, хотя судебное заседание назначено только на 9 декабря. Речь идёт о самолётах с регистрационными номерами YL-CSN, YL-CSL и YL-CSM.
Особенно символично, что среди самолётов, от которых airBaltic хочет отказаться, оказался борт YL-CSL. Его авиакомпания получила в ноябре 2018 года, а специальная окраска в цвета латвийского флага была посвящена столетию Латвийской Республики. Теперь этот самолёт, некогда служивший своеобразной летающей визитной карточкой страны, оказался лишним в новом бизнес-плане национального перевозчика.
Два других самолёта также поступили в парк компании в 2018 году: YL-CSN в сентябре, а YL-CSM в начале декабря. Все три корпуса сейчас находятся в Рижском аэропорту, однако по одному двигателю с двух самолётов размещены на предприятии Collins Aerospace во французской Тулузе.
В документах, представленных суду, отмечается, что сохранение этих лайнеров создаёт неоправданные расходы. По оценке консультанта по реструктуризации Seabury Global Advisors, самолёты больше не соответствуют долгосрочным потребностям авиакомпании, а действующие договоры аренды обходятся дороже нынешних рыночных предложений.
Ранее, 30 октября, airBaltic уже обратилась в американский суд с просьбой разрешить отказ от аренды шести Airbus A220-300. Таким образом, теперь компания добивается прекращения договоров в общей сложности на девять самолётов.
При этом сокращение парка может продолжиться. Согласно представленным суду сведениям, на момент подачи документов флот airBaltic насчитывал 54 самолёта Airbus A220-300. Из них 46 находились в аренде, а восемь принадлежали авиакомпании.
Реструктуризация осуществляется в рамках американской процедуры Chapter 11, позволяющей компании продолжать деятельность под судебной защитой от требований кредиторов. Суд уже утвердил структуру нового финансирования на сумму до 350 миллионов евро.
Стоимость привлечённых средств остаётся значительной: процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, или около 12% годовых. Дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 миллиона евро.
Несмотря на финансовые трудности и сокращение флота, airBaltic заверяет, что продолжит выполнять запланированные рейсы, а ранее приобретённые билеты и бронирования останутся действительными.
Завершить процесс финансовой реорганизации компания рассчитывает к середине 2027 года.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
2 мнения читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.