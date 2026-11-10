Особенно символично, что среди самолётов, от которых airBaltic хочет отказаться, оказался борт YL-CSL. Его авиакомпания получила в ноябре 2018 года, а специальная окраска в цвета латвийского флага была посвящена столетию Латвийской Республики. Теперь этот самолёт, некогда служивший своеобразной летающей визитной карточкой страны, оказался лишним в новом бизнес-плане национального перевозчика.

Два других самолёта также поступили в парк компании в 2018 году: YL-CSN в сентябре, а YL-CSM в начале декабря. Все три корпуса сейчас находятся в Рижском аэропорту, однако по одному двигателю с двух самолётов размещены на предприятии Collins Aerospace во французской Тулузе.