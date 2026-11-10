Самым холодным утром отметились отдельные районы Курземе, где температура опустилась до трёх градусов мороза. При этом на северном побережье Видземе было на восемь градусов теплее. Однако дневное солнце позволит воздуху прогреться: синоптики обещают от +2 до +6 градусов по стране.

В Риге утро началось преимущественно с ясного неба. Столбики термометров показывали от +1 до +3 градусов, южный ветер дул со скоростью около четырёх метров в секунду. Днём в столице сохранится сухая и солнечная погода, воздух прогреется максимум до +5 градусов.