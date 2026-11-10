Температура воздуха утром колебалась от -3 градусов в отдельных районах Курземе до +5 градусов на побережье Северного Видземе. Существенных осадков не наблюдалось, дул слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер.
Самым холодным утром отметились отдельные районы Курземе, где температура опустилась до трёх градусов мороза. При этом на северном побережье Видземе было на восемь градусов теплее. Однако дневное солнце позволит воздуху прогреться: синоптики обещают от +2 до +6 градусов по стране.
В Риге утро началось преимущественно с ясного неба. Столбики термометров показывали от +1 до +3 градусов, южный ветер дул со скоростью около четырёх метров в секунду. Днём в столице сохранится сухая и солнечная погода, воздух прогреется максимум до +5 градусов.
Во вторник существенных осадков не ожидается по всей стране. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга и юго-востока.
Погодные условия определяет область повышенного атмосферного давления. Его величина на уровне моря составляет 1017-1022 гектопаскаля. Относительная влажность воздуха утром находилась в пределах 64-97%, качество воздуха оценивалось как хорошее или среднее.
Для сравнения, в понедельник максимальная температура на метеостанциях Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии колебалась от +4,6 градуса в Дагде до +9,1 градуса в Вентспилсе.
В Европе 9 ноября теплее всего было в Португалии, Испании и на островах Средиземного моря, где температура достигала +24…+25 градусов. Самые сильные морозы в ночь на вторник наблюдались в горах Скандинавии и Исландии, где столбики термометров опускались до -14…-16 градусов.
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