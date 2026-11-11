Вчера по латвийским СМИ разошлась информация, согласно которой премьер обещает отменить детские пособия, которые в Латвии и так самые низкие по Балтии и составляют всего 25 евро на ребёнка. Источником информации стала публикация на портале Общественных СМИ: «Кулбергс для экономии бюджета предлагает отменить пособия и льготы».
Сам Кулбергс сегодня уже выступил с заявление о том, что СМИ переврали информацию. А Ильинска решила детально показать, как именно это произошло:
«Итак, сейчас стоит новость с прекрасным заголовком о том, что Кулбергс ради экономии бюджета предлагает пересмотреть льготы и пособия. Под новостью написано «дополнено». Что реально сказал премьер и что написали, а потом «дополнили» в LSM?
Кулбергс собрал разные данные и представил разные источники, откуда брать деньги и где экономить, указав в качестве самого большого источника экономии «зелёный курс» — 2,9 миллиарда (видео, начиная с 30-й минуты).
Ещё он упомянул, что нужно пересмотреть льготы, и в качестве примера привёл пособие на ребёнка, чётко сказав, что есть люди с достаточно высокими доходами, для которых эти 20 евро в месяц вообще ничего не меняют. Но есть и такие, у кого денег меньше, и они заслуживают получать больше.
То есть по поводу пересмотра Кулбергс очень ясно сказал, что можно взять у богатых и добавить бедным. (видео, начиная с 01:17:00). И ещё он сказал, что в экономии и пересмотре расходов политикам нужно начинать с себя. (01:16:00).
Что сделал LSM?
В заголовок из всего сказанного вынесли, что Кулбергс хочет пересмотреть пособия.
В начале текста поместили откровенную ложь, из которой можно понять, будто Кулбергс считает семейное пособие бесполезным и будто сейчас его кому-то не платят: «Государственную поддержку, по словам премьера, нужно сделать более адресной, чтобы не тратить средства госбюджета на бесполезные вещи. В качестве примеров премьер привёл ежемесячное пособие на ребёнка в размере 25 евро. По мнению Кулбергса, это пособие было бы гораздо ценнее выплачивать тем, у кого финансовые возможности сравнительно невелики».
Через час, когда все, кто вообще дошёл дальше заголовка и уже прочитал первоначальную манипуляцию, текст поправили, но всё равно не упомянули, что предложение Кулбергса — взять у богатых, а бедным добавить.
Это никакое не «дополнение», это исправление, и то не до конца. Каждый может сам убедиться по соответствующему видео», — предлагает Ильинска.
Публикуем соответствующее видео:
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