Кулбергс собрал разные данные и представил разные источники, откуда брать деньги и где экономить, указав в качестве самого большого источника экономии «зелёный курс» — 2,9 миллиарда (видео, начиная с 30-й минуты).

Ещё он упомянул, что нужно пересмотреть льготы, и в качестве примера привёл пособие на ребёнка, чётко сказав, что есть люди с достаточно высокими доходами, для которых эти 20 евро в месяц вообще ничего не меняют. Но есть и такие, у кого денег меньше, и они заслуживают получать больше.

То есть по поводу пересмотра Кулбергс очень ясно сказал, что можно взять у богатых и добавить бедным. (видео, начиная с 01:17:00). И ещё он сказал, что в экономии и пересмотре расходов политикам нужно начинать с себя. (01:16:00).