Сертификаты отключат постепенно, поэтому владельцы карт могут получить уведомление с задержкой в несколько дней. Подпись перестанет действовать в момент аннулирования, а не после получения сообщения.
Изменения не повлияют на использование карты для подтверждения личности — в интернете, лично и при поездках. Вместо прежнего способа подписания LVRTC предлагает новый сервис «Удалённая eID-подпись». Пользователь подтвердит личность и намерение подписать документ картой и PIN1, а квалифицированная подпись будет создана удалённо с помощью временного сертификата, действующего 15 минут. По юридической силе она будет равна собственноручной подписи.
Сервис станет доступен с 1 декабря на портале eParaksts.lv и в программе eParakstītājs 3.0 версии 1.12.0 или новее. Менять карту или подавать заявку не нужно, однако отдельные сайты и информационные системы могут внедрить необходимые изменения не сразу. В таком случае документы предлагают подписывать через портал или программу либо использовать приложение eParaksts mobile. Тем, кто применяет eID-карту на работе, рекомендуют заранее проверить совместимость корпоративных систем с новым способом подписания.
Проверьте карту на официальной странице reg.eparaksts.lv/eidinfo: войдите любым предложенным способом — сервис покажет версию микрочипа. Если увидите Cosmo 8.1, изменения затронут электронную подпись на вашей карте. Проверка рекомендована и для карт, выданных с 2 сентября 2019 года по 30 января 2026-го.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.