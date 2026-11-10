Изменения не повлияют на использование карты для подтверждения личности — в интернете, лично и при поездках. Вместо прежнего способа подписания LVRTC предлагает новый сервис «Удалённая eID-подпись». Пользователь подтвердит личность и намерение подписать документ картой и PIN1, а квалифицированная подпись будет создана удалённо с помощью временного сертификата, действующего 15 минут. По юридической силе она будет равна собственноручной подписи.

Сервис станет доступен с 1 декабря на портале eParaksts.lv и в программе eParakstītājs 3.0 версии 1.12.0 или новее. Менять карту или подавать заявку не нужно, однако отдельные сайты и информационные системы могут внедрить необходимые изменения не сразу. В таком случае документы предлагают подписывать через портал или программу либо использовать приложение eParaksts mobile. Тем, кто применяет eID-карту на работе, рекомендуют заранее проверить совместимость корпоративных систем с новым способом подписания.