На Мадейре, где циклон «Бруна» нанес значительный ущерб в выходные, ухудшение погоды будет ощущаться с конца дня вторника, 10 числа, до утра среды, 11 числа. Ожидается устойчивый, местами сильный дождь, при котором в отдельных районах, особенно в горных, за 12 часов может выпадать более 100 мм осадков, в некоторых местах, главным образом в горных районах.

Ветер усилится, будет дуть с юго-запада, с порывами от 80 до 100 км/ч, а на возвышенных участках может достигать порядка 130 км/ч. Морская волна в этот период также усилится, ожидаются юго-западные волны высотой от 3,5 до 4,5 метра у южного побережья острова Мадейра.

На материковой территории ухудшение погоды, связанное с циклоном «Чарльз», должно ощущаться с конца утра среды. Ожидаются порывы ветра порядка 100-120 км/ч, местами они могут быть и выше, допускает IPMA.