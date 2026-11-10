Как сообщили в Португальском институте моря и атмосферы (IPMA) (источник на португальском языке), циклон «Чарльз» должен ухудшить погоду на Мадейре с конца вторника и на материковой части в среду, когда будут действовать предупреждения оранжевого уровня.
В Испании государственное метеорологическое агентство Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) также считает, что самым тяжелым периодом станет среда, а четверг останется днем с нестабильной, но менее интенсивной погодой.
Обе метеомодели, европейская (ECMWF) и американская (GFS), показывают, что начальная траектория циклона пройдет между севером Канарских островов и архипелагом Мадейры. Дальнейший путь пока неясен, но имеющиеся данные указывают, что ядро шторма может приблизиться к Пиренейскому полуострову через залив Кадис или между Синесом и Cabo Carvoeiro.
На Мадейре, где циклон «Бруна» нанес значительный ущерб в выходные, ухудшение погоды будет ощущаться с конца дня вторника, 10 числа, до утра среды, 11 числа. Ожидается устойчивый, местами сильный дождь, при котором в отдельных районах, особенно в горных, за 12 часов может выпадать более 100 мм осадков, в некоторых местах, главным образом в горных районах.
Ветер усилится, будет дуть с юго-запада, с порывами от 80 до 100 км/ч, а на возвышенных участках может достигать порядка 130 км/ч. Морская волна в этот период также усилится, ожидаются юго-западные волны высотой от 3,5 до 4,5 метра у южного побережья острова Мадейра.
На материковой территории ухудшение погоды, связанное с циклоном «Чарльз», должно ощущаться с конца утра среды. Ожидаются порывы ветра порядка 100-120 км/ч, местами они могут быть и выше, допускает IPMA.
Осадки местами будут сильными на большей части территории. На побережье также прогнозируются юго-западные волны высотой от 4 до 6 метров к югу от Cabo Carvoeiro, начиная с дневных часов среды.
Архипелаг Азорских островов, по прогнозам, не должен пострадать от прохождения циклона «Чарльз».
IPMA прогнозирует предупреждения оранжевого уровня
IPMA сообщил, что будут выданы предупреждения оранжевого уровня, не исключая возможности усиления уровня в некоторых регионах после следующих обновлений моделей прогноза погоды. Оранжевый уровень, второй по степени серьезности в шкале, IPMA объявляет всякий раз, когда наблюдается «метеорологическая ситуация с умеренным или высоким уровнем риска».
«Чарльз» стал третьим названным штормом сезона 2026/2027 годов, после «Адама», который ограничился испанской акваторией Средиземного моря, и нынешнего циклона «Бруна». Новый циклон представляет собой систему субтропического происхождения, сформировавшуюся на более низких широтах Атлантики, то есть в зонах тропических циклонов.
Циклон «Бруна», который до пятницы останется почти стационарным к северо-западу от Пиренейского полуострова, является независимой от «Чарльза» системой.
На Мадейре циклон «Бруна» вызвал наводнения, оставил без жилья около десяти человек и привел к пропаже одного человека. Между субботой и воскресеньем он также стал причиной отмены десятков рейсов в аэропорту Фуншала.
Рекомендации гражданской защиты перед прохождением циклона «Чарльз»
В связи с приближением циклона «Чарльз» служба гражданской защиты обратилась к населению с призывом принять превентивные меры и избегать рискованного поведения на фоне ухудшения погодных условий.
ANEPC особо предупреждает о рисках, связанных с передвижением вдоль прибрежной зоны, советуя населению избегать пребывания в местах, открытых воздействию морской стихии, и соблюдать все запреты и ограничения доступа, обозначенные соответствующими знаками.
Еще один призыв касается необходимости не пересекать затопленные участки ни пешком, ни на автомобиле, из-за риска смыва людей и машин, в том числе в выбоины дорожного покрытия или открытые канализационные люки.
Власти рекомендуют также проявлять особую осторожность при передвижении и нахождении в лесных массивах из-за возможного падения ветвей и деревьев, а также держаться подальше от аварийных зданий, подпорных стен и откосов, где возможны обрушения.
В целях профилактики также рекомендуется расчищать системы ливневой канализации, убирая листья и другие предметы, которые могут препятствовать стоку воды. Еще одна из мер предосторожности заключается в креплении всех незакрепленных конструкций, таких как строительные леса, рекламные щиты и подвесные конструкции, а также предметов на открытом воздухе, на балконах и подоконниках, например цветочных горшков, садовой мебели и других вещей.
В помещениях ANEPC советует закрыть и дополнительно укрепить ставни и окна, особенно выходящие в сторону ветра.
На дорогах служба гражданской защиты призывает к оборонительному стилю вождения, с пониженной скоростью и вниманием к возможному образованию водяных плен на покрытии.
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