Особенно горько это звучит из уст человека, посвятившего мультипликации несколько десятилетий. Куваев собирается завершить начатый эпизод «Масяни», а затем всерьёз заняться поисками другой работы.

«Доделаю эту серию Масяни и буду искать другую работу. Надоело просить по 5 баксов. Я много чего умею. Я даже водопроводчиком или электриком могу. А их труд оплачивается гораздо лучше моего», — написал он.

Олег Куваев родился в 1967 году в Ленинграде. Широкую известность получил в начале 2000-х благодаря «Масяне», одному из первых по-настоящему популярных мультсериалов русскоязычного интернета.