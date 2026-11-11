«Утро началось хреново. Ролик набрал кучу комплиментов, но патронов не набралось и десятка. Шагала не будет», — сообщил художник. Под «патронами» он подразумевает платных подписчиков, финансовая поддержка которых позволяет ему продолжать работу над мультфильмами.
Куваев не скрывает разочарования. По его словам, труд художника сегодня ценится настолько низко, что даже помощник продавца в торговом зале зарабатывает больше.
«Мой же труд не стоит и пустой бутылки из-под пива, будь ты хоть семи пядей во лбу», — сетует аниматор.
Особенно горько это звучит из уст человека, посвятившего мультипликации несколько десятилетий. Куваев собирается завершить начатый эпизод «Масяни», а затем всерьёз заняться поисками другой работы.
«Доделаю эту серию Масяни и буду искать другую работу. Надоело просить по 5 баксов. Я много чего умею. Я даже водопроводчиком или электриком могу. А их труд оплачивается гораздо лучше моего», — написал он.
Олег Куваев родился в 1967 году в Ленинграде. Широкую известность получил в начале 2000-х благодаря «Масяне», одному из первых по-настоящему популярных мультсериалов русскоязычного интернета.
Главная героиня, саркастичная петербургская девушка с характерным голосом и своеобразным чувством юмора, быстро превратилась в интернет-знаменитость. Её приключения вместе с Хрюнделем и Лохматым смотрели миллионы зрителей.
Первый выпуск «Масяни» появился в 2001 году. За четверть века Куваев создал более 190 эпизодов. Среди других его известных проектов были мультсериалы «Магазинчик Бо», «Ежи и Петруччо» и «Шесть с половиной».
С 2006 года художник живёт в Израиле. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он занял резко антивоенную позицию и посвятил этой теме целый ряд выпусков «Масяни».
В России такая деятельность обернулась для него преследованием. Сайт мультсериала был заблокирован, в декабре 2023 года Куваева внесли в реестр иностранных агентов, а затем возбудили против него уголовное дело. В октябре 2026 года российский суд заочно приговорил художника к четырём годам и одному месяцу лишения свободы.
При этом Куваев признаётся, что не получил ожидаемой поддержки и со стороны Украины, в защиту которой неоднократно выступал своими работами.
«Я столько антивоенных мультов сделал. Думаете, Украина хоть за один из них показала по телевизору, поддержала художника? Как бы не так», — написал он.
Получается парадоксальная ситуация. В России Куваева преследуют за антивоенное творчество, а зрительской поддержки оказывается недостаточно, чтобы он мог продолжать заниматься любимым делом.
Пока Куваев не объявил об окончательном закрытии «Масяни». Однако его намерения вполне серьёзны: закончив очередной эпизод, художник собирается искать другой источник заработка. Не исключено, что вместо рисования мультфильмов ему действительно придётся заняться электрикой или сантехникой.
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