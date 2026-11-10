В целом 27% выявленных случаев были связаны с национальностью или этническим происхождением, 25% — с цветом кожи, 18% — с принадлежностью к ЛГБТ+-сообществу, 16% — с отношением к мигрантам и беженцам. Ещё 11% приходились на религиозную принадлежность и 3% — на пол.

Исследование также показало, что интернет-платформы далеко не всегда реагируют на жалобы. В международных соцсетях около 60% материалов, на которые пожаловались пользователи, были удалены или ограничены для просмотра в Латвии и ЕС. Однако в 40,5% случаев публикации остались доступными.

На латвийских новостных порталах после жалоб удалили 54 из 98 комментариев, или 55%