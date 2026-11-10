Исследователи выявили 600 возможных случаев противоправного разжигания ненависти. Из них 502 зафиксированы в социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X и Threads, ещё 98 — на латвийских новостных порталах Delfi.lv, Rus.delfi.lv, LA.lv, Jauns.lv и Apollo.lv.
Согласно исследованию, 89% таких высказываний были на латышском языке, 5% — на русском и 2% — на английском. В остальных 4% случаев для выражения ненависти использовались изображения, стикеры и GIF-анимации.
Среди высказываний, направленных против людей по этническому или национальному признаку, чаще всего мишенью становились евреи — на них пришлось 43% случаев этой категории. Авторы исследования связывают это с распространением необоснованных обвинений в адрес еврейской общины в связи с миграцией, международными конфликтами и политическими событиями.
В целом 27% выявленных случаев были связаны с национальностью или этническим происхождением, 25% — с цветом кожи, 18% — с принадлежностью к ЛГБТ+-сообществу, 16% — с отношением к мигрантам и беженцам. Ещё 11% приходились на религиозную принадлежность и 3% — на пол.
Исследование также показало, что интернет-платформы далеко не всегда реагируют на жалобы. В международных соцсетях около 60% материалов, на которые пожаловались пользователи, были удалены или ограничены для просмотра в Латвии и ЕС. Однако в 40,5% случаев публикации остались доступными.
На латвийских новостных порталах после жалоб удалили 54 из 98 комментариев, или 55%
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