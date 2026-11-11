По словам капеллана, люди живут в мире, где продолжаются не только обычные войны, но и всеобщее духовное противостояние. Объясняя свою мысль, она обратилась к библейскому Посланию апостола Павла к ефесянам, в котором верующие сравниваются с армией, ведущей борьбу против сил зла.
«Эта армия настроена на борьбу, охватывающую всю землю и всю сотворённую Вселенную. Это всеобщая борьба», — подчеркнула Тумовича.
При этом противником человека в духовной войне, согласно её религиозному толкованию, выступают не другие люди, а злые духовные силы.
Капеллан описала их как хорошо организованную систему с чёткой иерархией, собственными сферами влияния и определёнными задачами. По её словам, цель этой системы заключается в целенаправленном воздействии на человека.
Особенно необычно прозвучало описание местонахождения руководства этих сил.
«Это высокоорганизованное руководство, или штаб, находится в поднебесье. Не там, где обитель Бога, и не там, где мы видим облака, а где-то посередине», — рассказала Тумовича.
Развивая военную аналогию, главный капеллан напомнила, что каждого солдата учат изучать противника, определять расположение его сил, оценивать возможности, намерения и вероятные действия.
По её убеждению, тот же принцип действует и в духовной борьбе. Человек должен понимать природу противостоящих ему сил, иначе он становится уязвимым.
Тумовича также затронула тему свободы воли. По её словам, у человека невозможно отнять право выбора, однако он сам способен отказаться от управления собственной жизнью, фактически передав эту власть внешнему влиянию.
В качестве примеров духовной стойкости капеллан привела свидетельства украинцев, переживших тяжёлые испытания войны. Она отметила, что даже в чрезвычайно сложных обстоятельствах люди способны сохранять веру и внутреннюю свободу.
При этом исход духовной войны, согласно христианскому вероучению, уже предрешён.
«Иисус забрал ключ смерти, спустившись в ад, на глазах у сатаны пройдя мимо него победным шествием. Иисус не отдал этот ключ, он остаётся у него. Смерть побеждена, и жизнь невозможно уничтожить», — заявила главный капеллан.
Таким образом, проповедь Тумовичи была построена на христианском представлении о противостоянии добра и зла, выраженном через понятные военнослужащим образы армии, командования, разведки и победы.
Богослужение состоялось 11 ноября, когда в Латвии отмечают День Лачплесиса. Праздник посвящён победе латвийской армии над войсками Бермонта 11 ноября 1919 года, ставшей одним из ключевых событий борьбы за независимость страны.
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