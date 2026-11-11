Капеллан описала их как хорошо организованную систему с чёткой иерархией, собственными сферами влияния и определёнными задачами. По её словам, цель этой системы заключается в целенаправленном воздействии на человека.

Особенно необычно прозвучало описание местонахождения руководства этих сил.

«Это высокоорганизованное руководство, или штаб, находится в поднебесье. Не там, где обитель Бога, и не там, где мы видим облака, а где-то посередине», — рассказала Тумовича.