Апситис сменит на этом посту Эгилса Валейниса, который возглавлял Латвийский теннисный союз с ноября прошлого года.
В новое правление LTS также избраны Янис Зелманис, Айварс Аксенокс, Эдгарс Рауза, Сергей Богачёв, Ирина Кузьмина-Римша, Анна Баринова, Юлиана Полянска, Лилита Дидриксоне, Янис Муктупавелс и Эланс Страздиньш.
Как сообщалось ранее, 20 августа Айварс Аксенокс покинул пост председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) после скандала с кражей персональных данных клиентов.
Внимание общественности привлёк тот факт, что вскоре после этих событий бывший руководитель CSDD Аксенокс вместе со своей супругой Илзе Аксенокой зарегистрировал режим раздельной собственности супругов.
Kurš neticēja, ka tas iespējams? Ir ielīdis. https://t.co/PbdIQrN0qH
— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) November 10, 2026
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