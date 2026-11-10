Опоздание даже на несколько минут может обернуться серьёзными неприятностями. Согласно условиям перевозчика, пассажиру, не успевшему завершить необходимые процедуры до закрытия регистрации, могут отказать в посадке без возврата стоимости билета. Поэтому рассчитывать время прибытия в аэропорт впритык к установленному сроку рискованно.

В Ryanair объясняют ужесточение желанием дать путешественникам больше времени на прохождение досмотра безопасности и паспортного контроля. Особенно это важно в периоды повышенной нагрузки на аэропорты, когда из-за очередей пассажиры иногда опаздывают на посадку.