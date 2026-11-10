Таким образом, пассажирам с регистрируемым багажом придётся приезжать в аэропорт раньше. Если самолёт отправляется в 12:00, багаж необходимо сдать до 11:00. Причём к этому времени чемодан должен быть уже принят сотрудниками аэропорта: просто стоять в очереди у стойки регистрации недостаточно.
Опоздание даже на несколько минут может обернуться серьёзными неприятностями. Согласно условиям перевозчика, пассажиру, не успевшему завершить необходимые процедуры до закрытия регистрации, могут отказать в посадке без возврата стоимости билета. Поэтому рассчитывать время прибытия в аэропорт впритык к установленному сроку рискованно.
В Ryanair объясняют ужесточение желанием дать путешественникам больше времени на прохождение досмотра безопасности и паспортного контроля. Особенно это важно в периоды повышенной нагрузки на аэропорты, когда из-за очередей пассажиры иногда опаздывают на посадку.
По данным авиакомпании, регистрируемым багажом пользуются около 20% пассажиров. Именно их непосредственно затронут новые ограничения.
Остальные 80%, которые проходят регистрацию онлайн и путешествуют только с ручной кладью, смогут, как и прежде, направляться после прибытия в аэропорт сразу на досмотр безопасности, а затем к выходу на посадку.
При этом правила онлайн-регистрации не меняются. Она по-прежнему доступна на сайте или в приложении Ryanair и закрывается за два часа до вылета.
Авиакомпания рекомендует прибывать в аэропорт как минимум за два часа до отправления рейса. Это позволит спокойно сдать багаж и пройти необходимые проверки.
О предстоящих изменениях Ryanair впервые объявила ещё 22 апреля, а 27 октября повторно предупредила пассажиров о приближении нового срока. Теперь ограничения вступили в силу.
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