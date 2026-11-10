Как сообщили агентству LETA в Госполиции, 8 октября правоохранители получили вызов в бар на улице Александра Чака. Прибывшие на место полицейские установили личности участников конфликта — ими оказались граждане Латвии и Индии.
Один из сотрудников заведения рассказал о произошедшем:
«В ночь на 8 ноября на улице Александра Чака, 90, в Риге между посетителями бара произошел конфликт. В заведении подрались индиец и латвиец, после чего индийца вывели на улицу. Примерно через десять минут латвиец вышел покурить. Там индиец ударил его по голове стеклянной бутылкой, и мужчина упал на асфальт. После этого индиец начал его избивать ногами. Слава богу, латвиец остался жив. Это выглядело ужасно…»
По словам работника бара, его удивило, что предполагаемого нападавшего не задержали.
«Я решил рассказать об этом, потому что работаю в этом баре. Меня удивило, что ему за это ничего не было — его даже не доставили в полицейский участок. Меня там расспрашивали, но я не успел ничего снять на видео или сфотографировать. Индийцу перевязали рану и отпустили домой. Позже он хотел вернуться в бар, но я его не пустил. Он сказал, что ему даже не назначили никакого наказания».
Позже сотрудник заведения узнал о состоянии пострадавшего от его знакомых.
«Я работал и сегодня, и ко мне зашли друзья пострадавшего. Они сказали, что навещали своего друга и что ему плохо. Какие именно травмы он получил, мне неизвестно», — рассказал сотрудник бара.
В Госполиции сообщили, что по факту происшествия начата ведомственная проверка для установления всех обстоятельств конфликта. Поскольку травмы получили оба участника драки, до выяснения обстоятельств никого из них не задерживали.
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