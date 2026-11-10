По словам работника бара, его удивило, что предполагаемого нападавшего не задержали.

«Я решил рассказать об этом, потому что работаю в этом баре. Меня удивило, что ему за это ничего не было — его даже не доставили в полицейский участок. Меня там расспрашивали, но я не успел ничего снять на видео или сфотографировать. Индийцу перевязали рану и отпустили домой. Позже он хотел вернуться в бар, но я его не пустил. Он сказал, что ему даже не назначили никакого наказания».

Позже сотрудник заведения узнал о состоянии пострадавшего от его знакомых.