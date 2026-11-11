По информации Национального центра управления кризисами Литвы, за ночь в регионе зафиксировали четыре беспилотника и десятки отметок на радарах, связанных с воздушными шарами контрабандистов. Один из дронов пересёк территорию Литвы, вызвав воздушную тревогу в нескольких регионах страны.

Однако самая интересная подробность появилась в заявлении министра обороны Литвы Робертаса Каунаса. По его предварительной оценке, беспилотники, скорее всего, были украинскими и направлялись для ударов по российскому порту Усть-Луга и другим объектам на территории России. Предполагается, что часть аппаратов отклонилась от первоначального маршрута, возможно, под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.