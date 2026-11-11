«Цель пытались нейтрализовать. По предварительным данным, возле Биржая обнаружены обломки ракеты, выпущенной истребителем НАТО», — написал глава литовского правительства.
По информации Национального центра управления кризисами Литвы, за ночь в регионе зафиксировали четыре беспилотника и десятки отметок на радарах, связанных с воздушными шарами контрабандистов. Один из дронов пересёк территорию Литвы, вызвав воздушную тревогу в нескольких регионах страны.
Однако самая интересная подробность появилась в заявлении министра обороны Литвы Робертаса Каунаса. По его предварительной оценке, беспилотники, скорее всего, были украинскими и направлялись для ударов по российскому порту Усть-Луга и другим объектам на территории России. Предполагается, что часть аппаратов отклонилась от первоначального маршрута, возможно, под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.
При этом принадлежность конкретного беспилотника, по которому выпустили ракету НАТО, окончательно не подтверждена.
По словам литовского министра, ещё во вторник вечером, незадолго до 23 часов, Белоруссия предупредила Литву по специальному каналу связи о приближении неопознанных воздушных объектов. Белорусская сторона сообщила, что пытается их нейтрализовать.
Первоначально предупреждения объявили в Вильнюсском и Утенском регионах. Некоторые объекты до литовской границы не долетели, изменив направление в сторону Латвии и России.
После полуночи в воздушное пространство Литвы проник ещё один беспилотник. Согласно предварительным данным, он ненадолго оказался над территорией Польши, затем вернулся в Литву и продолжил движение на север.
Именно этот объект попытались перехватить истребители НАТО. Однако беспилотник не был уничтожен и покинул литовское воздушное пространство, направившись в Латвию.
Как ранее сообщили латвийские военные, один из ночных беспилотников проследовал через Екабпилсский, Мадонский, Цесисский, Гулбенский и Смилтенский края. Его сопровождали истребители НАТО. В районе Апе аппарат покинул Латвию и вошёл в воздушное пространство Эстонии.
Пока не установлено окончательно, был ли это тот же беспилотник, по которому стреляли над Литвой.
Литовский премьер призвал жителей не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае их не трогать. О находках следует немедленно сообщать по телефону 112.
«События этой ночи будут тщательно расследованы», — заверил Синкявичюс.
Литва уже взаимодействует с Польшей, Латвией и Эстонией для выяснения обстоятельств произошедшего. Военным предстоит установить происхождение беспилотников, причины отклонения от маршрутов и обстоятельства неудачной попытки перехвата.
Ночные тревоги затронули и гражданскую авиацию. Ограничения в воздушном пространстве Вильнюсского аэропорта повлияли на три рейса и 465 пассажиров.
Тем временем в России той же ночью сообщалось об атаке беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области, где возник пожар. Однако прямая связь этого нападения с беспилотниками, замеченными над странами Балтии, пока официально не установлена.
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