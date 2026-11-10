Изменения в составе руководства партии внесены в Регистр политических партий 6 ноября. Согласно опубликованным данным, до этого Морозов входил в правление с правом представлять партию совместно как минимум с девятью другими членами правления.
Изменения в руководстве происходят на фоне оценки партией «Согласие» перспектив дальнейшей деятельности после неудачного выступления на выборах в 15-й Сейм. Член правления партии Янис Урбанович сообщил газете «Diena», что намерен инициировать самороспуск политической силы.
По его словам, съезд партии назначен на 21 ноября. «Думаю, что он будет последним. Предложу самороспуск. Хочу поскорее со всем этим закончить, чтобы как-то помочь тем, кто за долгие годы существования партии прошел через нее, и избавить их от необходимости наблюдать за мучениями «Согласия»», — сказал Урбанович.
В комментарии агентству ЛЕТА Урбанович признал, что слабый результат на выборах в 15-й Сейм связан с апатией и неспособностью лидера вдохнуть новую жизнь в партию.
На выборах в 15-й Сейм «Согласие» участвовало совместно с Партией центра, возобновив деятельность политического объединения «Центр согласия».
По итогам выборов «Центр согласия» получил поддержку 0,820% избирателей.
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