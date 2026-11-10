Изменения в руководстве происходят на фоне оценки партией «Согласие» перспектив дальнейшей деятельности после неудачного выступления на выборах в 15-й Сейм. Член правления партии Янис Урбанович сообщил газете «Diena», что намерен инициировать самороспуск политической силы.

По его словам, съезд партии назначен на 21 ноября. «Думаю, что он будет последним. Предложу самороспуск. Хочу поскорее со всем этим закончить, чтобы как-то помочь тем, кто за долгие годы существования партии прошел через нее, и избавить их от необходимости наблюдать за мучениями «Согласия»», — сказал Урбанович.