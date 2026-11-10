Около 17:30 полиция получила информацию о том, что в Озолниеки Елгавского края, на улице Эзера, пассажирский поезд сбил мужчину. На месте констатирована смерть мужчины 1998 года рождения.
По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
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