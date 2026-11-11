На вопрос, откуда он обращается, собеседник сначала отвечал уклончиво, а затем предложил догадаться самостоятельно. Мужчина обратил внимание, что телефонный номер начинается с международного кода +7, используемого Россией и Казахстаном.

Когда стало понятно, какого рода услуги ему предлагают, автор публикации отправил неизвестному голосовое сообщение, в котором высказал своё отношение к происходящему.