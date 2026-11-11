Началось всё вполне буднично. Неизвестный сообщил, что обнаружил объявление мужчины о поиске работы, и предложил обсудить дополнительный заработок. Причём специально заверил, что ничего криминального делать не придётся.
Однако вскоре выяснилось, что под «подработкой» подразумевается сбор информации, представляющей потенциальный интерес для иностранных разведок.
«Информация интересует разная, например, может вам известно что-нибудь относительно сборки беспилотников в вашем городе. Или какие движения военной техники в Латвии. В общем, много чего», — написал незнакомец.
На вопрос, откуда он обращается, собеседник сначала отвечал уклончиво, а затем предложил догадаться самостоятельно. Мужчина обратил внимание, что телефонный номер начинается с международного кода +7, используемого Россией и Казахстаном.
Когда стало понятно, какого рода услуги ему предлагают, автор публикации отправил неизвестному голосовое сообщение, в котором высказал своё отношение к происходящему.
После этого тон переписки резко изменился. Вместо обещаний заработка последовали угрозы.
«Ну как знаете. Ваш голос записан и будьте уверены, что скоро в спецслужбы Латвии, Украины и других стран Европы придет информация, что вы сотрудничаете с россиянами. Было приятно пообщаться», — заявил собеседник.
Таким образом, человека сначала попытались заинтересовать деньгами, а после отказа стали пугать обвинениями в сотрудничестве с Россией.
Публикация вызвала оживлённое обсуждение. Участники группы посоветовали мужчине сохранить переписку и передать её латвийским правоохранительным органам. Некоторые также предостерегли от отправки голосовых сообщений незнакомцам, поскольку записи теоретически могут использоваться для манипуляций, в том числе с помощью искусственного интеллекта.
Впрочем, другие комментаторы усомнились, что за предложением действительно стоят профессиональные разведчики. По их мнению, столь прямолинейный поиск информаторов через объявления о работе больше напоминает мошенническую схему или попытку шантажа.
Кто именно писал мужчине, неизвестно. Сам по себе телефонный код +7 не доказывает ни российское гражданство собеседника, ни его связь со спецслужбами. Подлинность опубликованной переписки также не получила независимого подтверждения.
Однако сама схема заслуживает внимания. Служба государственной безопасности Латвии (VDD) ранее предупреждала о попытках российских спецслужб привлекать людей к выполнению различных заданий, используя в том числе предложения заработка.
При получении подобных сообщений VDD рекомендует не соглашаться на подозрительные задания и сообщать о контактах спецслужбе. Сделать это можно по телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv.
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