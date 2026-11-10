Участники шествия остановились не только у памятника Свободы, где спели государственный гимн, но и у Кабинета министров, где к ним вышли министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) и премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список»).

Премьер-министр выразил готовность выслушать предложения отрасли. Он подчеркнул, что культура так же важна, как здравоохранение, образование, оборона и безопасность, но вызовом будет сбалансировать эти интересы и приоритеты.