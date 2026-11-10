В руках у людей были самодельные плакаты с различными лозунгами, например, «Культура — не хобби», «Работать за гроши — не искусство», «Работа в музее = искусство выживать», «Выстоит тот, кто получит зарплату», «У мудрости есть пределы, у глупости — нет», «Культура — это работа», «Мы хотим работать в Латвии, а вы хотите нас?» и другими.
Участники шествия остановились не только у памятника Свободы, где спели государственный гимн, но и у Кабинета министров, где к ним вышли министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) и премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список»).
Премьер-министр выразил готовность выслушать предложения отрасли. Он подчеркнул, что культура так же важна, как здравоохранение, образование, оборона и безопасность, но вызовом будет сбалансировать эти интересы и приоритеты.
По словам Кулбергса, задачей следующего министра культуры будет добиться ясности в отношении финансирования на ближайшие годы.
Шествие началось у Латвийской национальной оперы и балета, его маршрут пролегал мимо памятника Свободы и Кабинета министров, а конечной точкой стал Латвийский национальный художественный музей.
Организаторы акции отмечают, что во втором квартале 2026 года средняя брутто-зарплата в учреждениях культурного наследия составляла 1395 евро, в сфере сценического искусства — 1365 евро, в то время как в общественном секторе в среднем — 1926 евро.
«Длительно низкая оплата труда способствует оттоку опытных специалистов из отрасли и из Латвии, одновременно затрудняя привлечение новых профессионалов. Это проблема, последствия которой в будущем ощутит все общество — в качестве, разнообразии и доступности культурного предложения», — заявлили организаторы акции.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.