Однако новая возможность не будет обязательной и воспользоваться ею можно будет не во всех случаях. Она будет распространяться на ДТП с участием транспортного средства, зарегистрированного в Латвии, если в результате аварии причинён исключительно имущественный ущерб.

Кроме того, общая сумма страхового возмещения не должна превышать 50 000 евро, а ответственность каждого участника ДТП должна быть установлена.

Если в аварии пострадали люди, невозможно однозначно определить ответственность участников или сумма возмещения превышает 50 000 евро, пострадавшему придётся обращаться к страховщику виновной стороны либо в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).