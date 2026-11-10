Одним из наиболее существенных нововведений станет возможность в определённых случаях обращаться за возмещением ущерба, причинённого автомобилю, не к страховщику виновника аварии, а в собственную страховую компанию.
Правда, новый порядок начнёт действовать только летом следующего года.
До сих пор человек, пострадавший в ДТП, как правило, должен был обращаться в страховую компанию, в которой полис OCTA приобрёл виновник происшествия. В дальнейшем в определённых ситуациях можно будет выбрать и собственного страховщика. Такой порядок называется прямым урегулированием убытков.
Однако новая возможность не будет обязательной и воспользоваться ею можно будет не во всех случаях. Она будет распространяться на ДТП с участием транспортного средства, зарегистрированного в Латвии, если в результате аварии причинён исключительно имущественный ущерб.
Кроме того, общая сумма страхового возмещения не должна превышать 50 000 евро, а ответственность каждого участника ДТП должна быть установлена.
Если в аварии пострадали люди, невозможно однозначно определить ответственность участников или сумма возмещения превышает 50 000 евро, пострадавшему придётся обращаться к страховщику виновной стороны либо в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).
Если страховая компания не сможет применить процедуру прямого урегулирования убытков, она должна будет уведомить об этом пострадавшего в течение 14 дней.
Важно учитывать, что новый порядок не начнёт действовать одновременно со вступлением поправок в силу 13 ноября.
Прямое урегулирование убытков планируется ввести с 1 июля 2027 года. Оно будет распространяться только на договоры OCTA, заключённые начиная с этой даты.
Компенсацию можно будет получить, даже если виновник аварии неизвестен
Изменения предусмотрены и для случаев, когда транспортное средство, ставшее причиной ДТП, не установлено. Например, если виновник скрылся с места происшествия и его личность не удалось выяснить.
До сих пор компенсацию за повреждённый в такой аварии автомобиль из Гарантийного фонда OCTA можно было получить только в том случае, если в ДТП также пострадал человек, получивший телесные повреждения средней тяжести или тяжкие телесные повреждения.
В дальнейшем возмещение можно будет получить и в том случае, если люди в аварии не пострадали.
Однако предусмотрено важное условие: повреждения автомобиля должны быть настолько серьёзными, что его дальнейшее участие в дорожном движении запрещается путём аннулирования соответствующего разрешения.
Это может касаться, например, случаев, когда существенно повреждена рама автомобиля или его несущие конструкции, нарушена геометрия колёс, отделилась важная часть конструкции либо полностью выгорел салон или моторный отсек.
Эти изменения будут применяться к дорожно-транспортным происшествиям, произошедшим начиная с 1 января 2027 года.
Поправки также предусматривают изменения в работе Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.
В вопросах, связанных с выполнением делегированных бюро задач государственного управления, LTAB будет находиться под надзором Министерства финансов. При этом это не означает, что министерство будет контролировать абсолютно всю деятельность бюро.
Кроме того, закон уточняет задачи LTAB, устанавливает требования к членам правления бюро и совершенствует порядок рассмотрения жалоб. Также более чётко определяется процедура вступления страховых компаний в LTAB.
Если средств фонда окажется недостаточно для выплаты страховых возмещений, LTAB сможет занять необходимую сумму у кредитного учреждения, зарегистрированного в Латвии, либо у действующего в Латвии филиала кредитного учреждения, зарегистрированного в другом государстве — члене Европейского союза.
Бюро будет обязано регулярно предоставлять Министерству финансов информацию о расходах и размере фонда, а надзор за управлением фондом будет осуществлять Банк Латвии.
Таким образом, хотя поправки к закону об OCTA вступят в силу уже 13 ноября, наиболее существенные для автомобилистов изменения в порядке получения страхового возмещения будут вводиться постепенно: часть — с 1 января 2027 года, а прямое урегулирование убытков — с 1 июля 2027 года.
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