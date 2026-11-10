Новое регулирование разработано для обеспечения соответствия Закону о пожарной безопасности, тушении пожаров и спасательных работах, который предусматривает, что Кабинет министров устанавливает перечень необходимого VUGD оборудования и транспортных средств.
Одновременно новые правила заменят действовавшие с 2011 года нормы, которые уже не в полной мере отвечали современным потребностям пожарных и спасателей.
В отличие от прежнего порядка, когда в правительственных правилах подробно перечислялось всё необходимое специальное и техническое оборудование, теперь предусмотрено, что пожарные автомобили, плавсредства и прицепы VUGD будут оснащаться в соответствии с латвийским национальным стандартом LVS 334 «Специальное и техническое оборудование для тушения пожаров и проведения спасательных работ» с учётом специфики работы каждого подразделения службы.
Комплектация оборудования будет зависеть от категории подразделения, особенностей обслуживаемой территории, возможных угроз и оперативных потребностей.
Количество пожарных автоцистерн будет определяться в соответствии с категориями подразделений VUGD. При этом общее необходимое количество остальных специализированных транспортных средств, плавсредств и прицепов будет устанавливаться на государственном уровне.
Такой подход позволит внедрить единые принципы планирования материально-технического обеспечения VUGD и одновременно более гибко адаптировать оснащение подразделений к их потребностям, в том числе при изменении количества подразделений и их категорий.
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