Одновременно новые правила заменят действовавшие с 2011 года нормы, которые уже не в полной мере отвечали современным потребностям пожарных и спасателей.

В отличие от прежнего порядка, когда в правительственных правилах подробно перечислялось всё необходимое специальное и техническое оборудование, теперь предусмотрено, что пожарные автомобили, плавсредства и прицепы VUGD будут оснащаться в соответствии с латвийским национальным стандартом LVS 334 «Специальное и техническое оборудование для тушения пожаров и проведения спасательных работ» с учётом специфики работы каждого подразделения службы.