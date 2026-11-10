Площадка для мусорных контейнеров возле дома №12 на улице Кристапа обслуживает жителей 20 окрестных многоквартирных домов. Однако фактически она превратилась в бесплатный пункт приёма крупногабаритных отходов со всей округи. Сюда привозят ненужные вещи даже на автомобилях из частных домов.
Среди мусорных завалов журналисты обнаружили автомобильные покрышки, строительные отходы, одежду, компьютерный монитор, холодильник, старые окна и мебель. Жители опасаются, что горы хлама становятся убежищем для крыс. При этом проблема существует годами, а за последнее время ситуация, по признанию самого домоуправления, резко ухудшилась.
Местные жители жалуются, что обитатели Агенскалнских Сосен не справляются с крупногабаритным мусором. По их словам, ни самоуправление, ни управляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks не проявляют достаточной заинтересованности в эффективном решении проблемы.
Жильцы предложили установить видеокамеры, чтобы фиксировать нарушителей. Однако муниципальная полиция отказалась устанавливать оборудование и посоветовала людям самостоятельно фотографировать и снимать тех, кто незаконно выбрасывает отходы.
В Rīgas namu pārvaldnieks признают, что свободный доступ к контейнерной площадке позволяет пользоваться ею не только местным жителям, но и недобросовестным автомобилистам.
Региональный руководитель Центра управления и поддержки жилого фонда предприятия Линда Шилска объяснила, что для благоустройства площадки, включая установку видеонаблюдения, необходимо решение собственников квартир во всех 20 домах, которые ею пользуются.
Управляющая компания допускает проведение письменного опроса. Если с первого раза не удастся собрать необходимый кворум, законодательство предусматривает возможность повторного голосования с пониженными требованиями к участию собственников.
Таким образом, чтобы поставить несколько камер возле давно существующей свалки, жильцам предстоит пройти процедуру согласования сразу в двадцати многоквартирных домах.
Пока же Rīgas namu pārvaldnieks обещает вывозить крупногабаритный мусор раз в неделю. Расходы на уборку будут распределяться между жителями всех двадцати домов.
Получается своеобразная система: одни люди бесплатно привозят сюда свой хлам, другие вынуждены оплачивать его вывоз. А чтобы установить, кто именно превращает жилой район в свалку, законопослушным жителям ещё предстоит преодолеть немалые бюрократические препятствия.
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