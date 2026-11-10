Среди мусорных завалов журналисты обнаружили автомобильные покрышки, строительные отходы, одежду, компьютерный монитор, холодильник, старые окна и мебель. Жители опасаются, что горы хлама становятся убежищем для крыс. При этом проблема существует годами, а за последнее время ситуация, по признанию самого домоуправления, резко ухудшилась.

Местные жители жалуются, что обитатели Агенскалнских Сосен не справляются с крупногабаритным мусором. По их словам, ни самоуправление, ни управляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks не проявляют достаточной заинтересованности в эффективном решении проблемы.