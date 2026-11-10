Учёные изучили два сигнала. Один предупреждает об опасности и заставляет синиц осматриваться по сторонам. Другой призывает подлететь к источнику звука. Когда птицы слышали их вместе — сначала тревожный сигнал, затем призыв, — они приближались и одновременно продолжали высматривать угрозу. В природе такое сочетание помогает собрать сородичей, чтобы вместе отогнать хищника.
Затем исследователи поменяли сигналы местами: сначала включали призыв, а потом предупреждение. На эту комбинацию синицы реагировали гораздо слабее. Получается, важно не только, какие именно звуки прозвучали, но и в каком порядке — почти как в предложении, где перестановка слов может изменить смысл.
Исследование провели в Японии. Его авторы — Тоситака Судзуки, Дэвид Уиткрофт и Михаэль Гриссер, учёные из Японии, Швеции и Швейцарии. Они не утверждают, что птицы разговаривают как люди, но показали: японские синицы способны соединять сигналы так, что вместе они передают более сложную информацию, чем каждый по отдельности.
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