Затем исследователи поменяли сигналы местами: сначала включали призыв, а потом предупреждение. На эту комбинацию синицы реагировали гораздо слабее. Получается, важно не только, какие именно звуки прозвучали, но и в каком порядке — почти как в предложении, где перестановка слов может изменить смысл.

Исследование провели в Японии. Его авторы — Тоситака Судзуки, Дэвид Уиткрофт и Михаэль Гриссер, учёные из Японии, Швеции и Швейцарии. Они не утверждают, что птицы разговаривают как люди, но показали: японские синицы способны соединять сигналы так, что вместе они передают более сложную информацию, чем каждый по отдельности.