Страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA) передала Рижской думе страховой полис памятника Свободы уже 23-й год подряд. Документ получил мэр столицы Виестурс Клейнбергс.
Страховка распространяется на сам памятник, его подсветку и бронзовые плиты на прилегающей территории. Она покрывает ущерб от пожаров, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и даже воска свечей, которые жители зажигают у памятника во время праздников. В этом году к перечню рисков впервые добавили военные инциденты.
В этом году вручение полиса сопровождалось образовательной экскурсией для учеников Рижской государственной 1-й гимназии. Поводом стали в том числе результаты прошлогоднего опроса BTA. Выяснилось, что лишь 22% опрошенных жителей Латвии когда-либо объясняли детям значение памятника Свободы. При этом 39% считают, что этим должны заниматься образовательные учреждения, а не они сами.
Во время экскурсии школьникам рассказали об истории создания памятника, его символике и исторических событиях, которым он посвящён.
«Памятник Свободы — это гораздо больше, чем просто исторический объект в центре Риги. Это символ нашей независимости, народного единства и свободы. Для BTA важно заботиться не только о самом памятнике, но и о передаче его послания следующим поколениям», — подчеркнула член правления BTA Эвия Матвея.
По её словам, компания хотела дать школьникам возможность лучше узнать историю памятника. «Надеемся, что этот опыт поможет им установить личную связь с символом нашего государства», — добавила Матвея.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс также подчеркнул важность сохранения памятника и передачи его истории молодому поколению.
«Памятник Свободы — одно из самых особенных мест в Риге, где мы празднуем независимость Латвии и каждый день вспоминаем, насколько ценна наша свобода и сколько людей за нее боролись. Это символ, который объединяет поколения, поэтому для меня важно заботиться о сохранении памятника Свободы и добиваться того, чтобы его историю знали и понимали наши дети и молодежь», — заявил Клейнбергс.
Он поблагодарил BTA за многолетнее сотрудничество и организацию образовательной экскурсии для школьников.
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