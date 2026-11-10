Страховка распространяется на сам памятник, его подсветку и бронзовые плиты на прилегающей территории. Она покрывает ущерб от пожаров, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и даже воска свечей, которые жители зажигают у памятника во время праздников. В этом году к перечню рисков впервые добавили военные инциденты.

В этом году вручение полиса сопровождалось образовательной экскурсией для учеников Рижской государственной 1-й гимназии. Поводом стали в том числе результаты прошлогоднего опроса BTA. Выяснилось, что лишь 22% опрошенных жителей Латвии когда-либо объясняли детям значение памятника Свободы. При этом 39% считают, что этим должны заниматься образовательные учреждения, а не они сами.