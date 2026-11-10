Комментируя выход заместителя начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Яниса Розе в заключительный этап конкурса на должность руководителя ведомства, Кулбергс признал, что ничего не знает о кандидате, поскольку лично с ним не встречался.
Вместе с тем, по мнению премьера, до сих пор в Латвии сделано недостаточно для борьбы с коррупцией. Кулбергс считает, что во главе KNAB должен стоять человек, способный не только эффективно выполнять свою работу, но и грамотно общаться с общественностью. Необходимо найти лучшего из возможных руководителей, который сможет провести изменения как в самом ведомстве, так и в сфере борьбы с коррупцией в целом.
По словам Кулбергса, предыдущий руководитель KNAB Екабс Страуме предупреждал его о том, что люди в целом неохотно претендуют на должности в государственном управлении. Премьер согласен с такой оценкой.
«Это связано с тем, что с ними делают в публичном пространстве, как их там поливают грязью ещё до того, как их вообще успели оценить», — заявил Кулбергс.
По его мнению, кандидаты сначала должны пройти необходимые проверки на соответствие должности. И лишь после этого, когда они сами будут готовы публично выступить, их кандидатуры можно выносить на общественное обсуждение.
Как сообщалось ранее, конкурсная комиссия приняла решение допустить заместителя начальника KNAB Яниса Розе ко второму, заключительному этапу конкурса на должность руководителя ведомства. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Согласно архивным данным LETA, в 2014 году Розе возглавил отдел внутренней безопасности KNAB. Эту должность ему предложил тогдашний руководитель бюро Ярославс Стрельчёнокс.
Летом 2016 года Розе был назначен заместителем Стрельчёнокса по вопросам борьбы с коррупцией.
До начала карьеры в KNAB Розе работал в Полиции безопасности (ныне — Служба государственной безопасности).
На первом этапе конкурса комиссия изучила представленные документы и проверила соответствие претендентов обязательным требованиям.
Во втором туре комиссия проведёт углублённую оценку квалификации кандидатов, их профессионального опыта и знаний, необходимых для руководства ведомством.
Также претенденты должны будут представить своё видение приоритетов и дальнейшего развития KNAB, а также предложения по совершенствованию антикоррупционных мер в Латвии.
По итогам конкурса кандидат, получивший наивысшую оценку, будет представлен на утверждение Кабинету министров.
Руководителя KNAB назначает Сейм по рекомендации Кабинета министров сроком на пять лет.
Согласно закону, конкурсную комиссию возглавляет директор Государственной канцелярии. В её состав входят генеральный прокурор, директор Бюро по защите Сатверсме и начальник Службы государственной безопасности.
Кроме того, в отборе с правом совещательного голоса могут участвовать не более трёх уполномоченных представителей Общественного консультативного совета.
Прежний руководитель KNAB Екабс Страуме в начале августа неожиданно и без объяснения причин досрочно вышел на пенсию за выслугу лет.
Впервые Страуме возглавил KNAB в июне 2017 года, а в 2022 году был переназначен ещё на один пятилетний срок.
В настоящее время обязанности руководителя KNAB исполняет заместитель начальника бюро Инета Цируле, которая не стала участвовать в конкурсе.
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