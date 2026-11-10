Вместе с тем, по мнению премьера, до сих пор в Латвии сделано недостаточно для борьбы с коррупцией. Кулбергс считает, что во главе KNAB должен стоять человек, способный не только эффективно выполнять свою работу, но и грамотно общаться с общественностью. Необходимо найти лучшего из возможных руководителей, который сможет провести изменения как в самом ведомстве, так и в сфере борьбы с коррупцией в целом.

По словам Кулбергса, предыдущий руководитель KNAB Екабс Страуме предупреждал его о том, что люди в целом неохотно претендуют на должности в государственном управлении. Премьер согласен с такой оценкой.