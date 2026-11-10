По словам Кулбергса, законопроект в настоящее время разрабатывает Министерство земледелия. Премьер рассчитывал, что документ будет представлен правительству уже на этой неделе, однако необходимо дождаться заключений министра иностранных дел Байбы Браже («Новое Единство») и министра сообщения Рихардса Козловскиса («Новое Единство»).
Кулбергс также сообщил, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) до сих пор не получила результаты лабораторных исследований транзитного зерна российского и белорусского происхождения. Ожидается, что они поступят на этой неделе. После получения результатов общественность будет проинформирована о них, вновь подтвердил премьер ранее данное обещание.
Как сообщалось ранее, во время состоявшейся в субботу акции протеста «Нет кровавому зерну!» премьер-министр пообещал её участникам внести в Сейм законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна, запретив заключение новых договоров.
«Транзит необходимо остановить. Мы не должны кормить российскую военную машину и давать деньги на уничтожение украинцев», — заявил Кулбергс, признав при этом, что добиться быстрого решения пока не удалось.
По мнению премьера, запрет исключительно на уровне Латвии не решит проблему — соответствующие меры необходимо принимать совместно с Европейским союзом (ЕС). Он утверждает, что введение ограничений на транзит относится к компетенции ЕС, а Латвия обязана соблюдать общие правила.
Кулбергс также заявил, что в случае одностороннего запрета транзита зерна Латвии придётся столкнуться с судебными разбирательствами и дополнительными расходами. Обращаясь к присутствующим, он риторически спросил, у кого в таком случае следует забрать деньги — у учителей, полицейских или работников культуры.
Премьер-министр подчеркнул, что страны Балтии уже потребовали на уровне ЕС прекратить этот транзит.
Ранее сообщалось, что за первые десять месяцев этого года транзит зерновых из России через Латвию увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID).
За десять месяцев текущего года транзитом из России через Латвию было перевезено 1,115 миллиона тонн зерновых, тогда как за аналогичный период прошлого года — 357 645 тонн. При этом объём транзита зерновых из Белоруссии через Латвию вырос многократно, свидетельствуют данные VID.
За десять месяцев этого года через Латвию транзитом было перевезено 185 756 тонн белорусских зерновых, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 60,8 тонны.
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