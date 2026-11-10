Кулбергс также сообщил, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) до сих пор не получила результаты лабораторных исследований транзитного зерна российского и белорусского происхождения. Ожидается, что они поступят на этой неделе. После получения результатов общественность будет проинформирована о них, вновь подтвердил премьер ранее данное обещание.

Как сообщалось ранее, во время состоявшейся в субботу акции протеста «Нет кровавому зерну!» премьер-министр пообещал её участникам внести в Сейм законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна, запретив заключение новых договоров.