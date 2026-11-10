В профилях питомцев указаны возраст, состояние здоровья и особенности характера. Для собак также описан уровень активности, для кошек — самостоятельность. На сайте есть тест, который помогает оценить, насколько животное может подойти человеку с учётом его образа жизни.
«У каждого животного своя история, но каждое заслуживает того, чтобы его заметили», — говорит руководитель фонда Sofi Синдия Лиепиня. По её словам, особенно трудно найти хозяев пожилым животным, питомцам с проблемами здоровья и особыми потребностями.
На adopte.lv также публикуют материалы об уходе и ответственном содержании животных. К сотрудничеству приглашают приюты и зоозащитные организации: фонд готов помогать им с фотографиями и описаниями питомцев.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.