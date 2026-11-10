«У каждого животного своя история, но каждое заслуживает того, чтобы его заметили», — говорит руководитель фонда Sofi Синдия Лиепиня. По её словам, особенно трудно найти хозяев пожилым животным, питомцам с проблемами здоровья и особыми потребностями.

На adopte.lv также публикуют материалы об уходе и ответственном содержании животных. К сотрудничеству приглашают приюты и зоозащитные организации: фонд готов помогать им с фотографиями и описаниями питомцев.